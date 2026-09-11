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ПБ вдига двойно данъчните оценки на имотите до 2029 г.

Още догодина оценките ще скочат с 30%, предвижда пакетът с данъчни закони

Днес, 09:07
Цените на имотите скочиха драстично и това е един от аргументите за вдигане на данъчните оценки.
БГНЕС
Цените на имотите скочиха драстично и това е един от аргументите за вдигане на данъчните оценки.

“Прогресивна България”  предприема драстично увеличение на данъчните оценки на имотите, макар и разсрочено във времето. Предвижда се данъчните оценки да бъдат актуализирани с 30% още от догодина. Ще има още две стъпки на увеличение с по 35% през 2028 и 2029 г., така че оценките да се повишат общо със 100%. 

Това съобщи в ефира на БНТ депутатът от ПБ Стефан Белчев. Белчев заяви, че в пакета с данъчните закони ще има нови приходни мерки въпреки обявеното намерение да не се вдигат данъци. 

"Едното от нещата, за които и друг път е ставало въпрос, но се надявам да се осъществи, е актуализацията на данъчните оценки на имотите. Защото от 2007 г. данъчните оценки си седят на котва 2007 г. От тогава най-малкото инфлацията се е вдигнала няколко пъти, така че за мен няма нищо по-нормално да има една актуализация. Поне аз, доколкото знам, тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите 2 години с по още 35%. Така че в края на 2029 г. ще имаме една актуализация със 100%", обясни Белчев. 

Към момента няма повече детайли за замисленото вдигане на данъчните оценки и оценка на въздействието, така че да се прецени как предложената промяна ще се отрази на пазара на имоти и на плащаните от хората данъци и такси.  Не е ясно дали управляващите смятат да променят ставката за определяне на самия данък сгради. В момента общините имат голяма свобода да преценяват какъв точно да е данъкът, като той може да варира в диапазона от 0.1 до 4.5 промила върху данъчната оценка. Тоест общините ще имат споделена отговорност при евентуално решение да не променят ставката. Очаква се местните управи да запазят сегашните нива и дължимата от данъкоплатците сума да се увеличи. За първо жилище данъкът се плаща върху намалена наполовина основа, а от години постъпленията от данък сгради се коментират като много изоставащи на фона на пазара. 

Вдигане на данъчните оценки ще засегне и сделките с имоти. Много от тях се сключват на данъчна оценка, а не на реалната договорена стойност. Тук ставката по действащия в момента закон е от 0.1 до 3 на сто върху данъчната оценка на имота. Върху данъчните оценки се изчислява и такса смет. 

Вдигането на данъчните оценки бе намерение, обявено от мнозинството още в началото на мандата. В първия си вариант обаче идеята бе друга - за диференциране на данъка спрямо притежаван брой имоти. После от ПБ признаха, че това е трудно. Изненадващо е голямото общо увеличение от 100 процента. Данъчните оценки в действителност изостават от пазара и не са актуализирани от 2007 г., като България е била критикувана от различни международни институции за разминаването с пазара и ниските данъчни постъпления по това перо. 

 

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