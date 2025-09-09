Общини в Северна България "опрощават" 50% от местните данъци

Илияна Кирилова Столична община успява да събере 81.5% от дължимия данък сгради и 77% от данъка върху превозните средства.

Голяма част от българските общини имат значителни резерви за по-високи приходи от местни данъци - няма нужда да вдижат ставки, просто трябва за подобрят събираемостта им. Това показва традиционното проучване на Института за пазарна икономика за приходите от двата основни налога - върху недвижимите имоти и върху превозните средства във всички 265 общините в страната.

От ИПИ предупреждават, че всяко повишение може да има обратен ефект, защото колкото по-висок данъкът, толкова по-малко хора искат (или са в състояние) да го плащат, особено в регионите с по-слабо развита икономика.

Няма нито една община, в която 100% от планираните местни данъци да влизат в общинските бюджети, показва проучването. Само две са общините успяват да съберат над 90% от местните данъци - Котел и Вълчи дол, а с 80% или повече са само 91 от общините, т.е. една трета от всички в страната.

Почти целият Северозапад и Североизток, както и общините по западната граница на страната са с много ниска събираемост на местните данъци - около 50-60%.

Най-важният приходоизточник за общините е данъкът върху недвижимите имоти. В големите градове от него в местната хазна влизат над 80% от планираното, което е сравнително висока събираемост. В София например тя е 81.5%, в Пловдив - 83%, във Варна, Бургас и Стара Загора е 87%.

Шампиони по събиране на данък сгради са Лъки с 97.6%, Козлодуй с 96.5% и Крумовград с 95%.

На другия полюс са Трън и съседната община Трекляно, където от данък сгради влизат само съответно 48% и 50% от планираните приходи.

Друг важен местен данък е този върху превозните средства. Той като цяло е с по-ниска събираемост от данък сгради, показва проучването. Едва двайсетина общини в цяла България успяват да съберат над 80% от този налог. Най-добре е положението в общините Лъки, Мирково, Доспат и Копривщица които успяват да съберат 87-89% от данъка.

В бюджета на София от данъка върху превозните средства влизат 77% от очакваното. В Пловдив събираемостта е 74.6%, в Бургас и Варна - 76%, а в Стара Загора - 79.8%. От големите общини впечатление прави слабата събираемост на този налог в Русе - едва 57%.

И по отношение на данъка върху недвижимите имоти Трън е на едно от последните места по събираемост - едва 46%. До него се нарежда Петрич със събрани налози само 47% от очакваните. Друга община с много ниска събираемост на данъка върху недвижимите имоти е Добрич - 51%.

От ИПИ посочват, че през последните години тенденцията е към подобряване на събираемостта, като средната стойност за двата данъка е 76% за 2024 г., на фона на 66% през 2015 г.