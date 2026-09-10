Кабинетът "Радев" тихомълком отвърза лихвите по бързите кредити

Правителството на Румен Радев тихомълком е вдигнало тавана на оскъпяването на бързите кредити и е премахнало важни защити за потребителите като забраната обезщетението при просрочие да надвишава законната лихва.

Това се е случило на заседание на 27 август и с одобрен на 1 септември законопроект за изменение на Закона за потребителския кредит, който обаче все още не е внесен в Народното събрание. За скандалните промени, свързани с бързите кредити, които ще ударят най-вече по-бедни и уязвими социални групи, включително и хазартно зависими, съобщи днес "Медиапул".

В момента законът забранява годишният процент на разходите (ГПР) по потребителските заеми до 75 000 евро (в които влизат и бързите кредити) да надвишава петкратния размер на законната лихва. Към септември 2026 г. законната лихва е 10.4%, което значи, че в момента таванът на оскъпяването е 52% на година.

Кабинетът "Радев" предлага да се въведе изключение от тавана, което ще важи за заемите в размер до три минимални работни заплати (тоест до 1860.60 евро тази година). За тях също ще има ограничение, но то няма да е ГПР, а ще се нарича "общ разход по кредита". Той ще варира в зависимост от срока на връщане на кредита - до 20% от главницата, ако срокът за връщане на бързия заем е до един месец, до 30% от главницата - за срок на връщане от над един до три месеца, и до 100% от главницата - за по-дълъг срок, става ясно от текстовете. В първоначално публикувания за обществено обсъждане проектозакон подобно изключение от тавана на оскъпяването на бързите заеми не е фигурирало.

"По сегашните правила, ако човек изтегли 1860 евро бърз кредит за една година, той ще трябва да върне в този срок общо максимум 2827.20 евро (главница плюс 966.60 евро ГПР). След промените обаче при теглене на бърз кредит от 1860 евро, потребителят ще трябва да върне максимум 2418 евро (558 евро оскъпяване) за срок от три месеца или 3720 евро (1860 евро оскъпяване), ако срокът на кредита е четири месеца или по-голям", показват сметките на "Медиапул".

Друг голям удар върху потребителите е, че от новия закон е отпаднал таванът на обезщетението при просрочие. Сега в закона ясно е записано, че наказателната лихва при просрочие не може да надвишава законната лихва (10.4% на годишна база по данните към момента).

Отпаднал е и текстът, според който "при забава на потребителя кредиторът има право само на лихва върху неплатената в срок сума за времето на забавата".

Без подобни ограничения клиентите на фирмите за бързи кредити ще дължат обезщетението за просрочие в размера, записан в договора.

По време на общественото обсъждане на законопроекта от Асоциацията на фирмите за бързи пари (АОНК) са настояли да имат достъп до Регистъра на НАП на хазартно уязвимите лица, пише "Медиапул". Целта била да се направи оценка на кредитоспособността на кандидата, но също и по чисто социални причини, тъй като не е в ничий интерес проиграването на ресурс, който не е наличен. От Министерство на икономиката, което е автор на законовите промени, обаче са отказали достъп до регистъра с абсурдния довод, че подобно нещо не се предвижда в евродирективата за потребителските кредити.

Иначе, новите текстове в закона за потребителския кредит предвиждат задължителна и по-детайлна оценка на кредитоспособността на всеки потребител от фирмите за бързи кредити. Те ще са задължени да направят проверка в Централния кредитен регистър (ЦКР), преди да отпуснат съответния заем. Това обаче не е особено надеждна мярка, защото информацията в кредитния регистър не се обновява в реално време - срокът за вписване на нови заеми е до 2 работни дни от отпускането им.

Новият закон ще въведе по-сериозни ограничения на рекламата на потребителски кредити. Въвежда се забрана рекламата да "подчертава лекотата или бързината, с която може да се получи кредит". Така надписи като "бърз кредит за минути, даже и с лошо ЦКР" вече няма да са възможни.

Освен това рекламните съобщения не бива да въвеждат потребителя в заблуждение за цената на заема или да твърди, че кредитът ще подобри финансовото му положение. Те трябва да съдържат предупреждения от типа: "Внимание! Вземането на кредит струва пари".

РЕАКЦИЯ

По-късно днес от "Прогресивна България" обявиха на брифинг в парламента, че ще внесат свой законопроект за промени в Закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да изгонят "мутрите" от него, за да защитят потребителите.

Като основа ще послужи законопроекта на Министерски съвет, но той ще бъде надграден от ПБ с нови предложения за промени.

Един от акцентите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта, посочи Константин Проданов. Например ще се забрани предлагане на бързи кредити в тъмната част на денонощието, защото огромна част от хазартнозависимите именно тогава прибягват до теглене на заеми.

Ще се въведе и допълнителна забрана хора, които са осъждани, да не могат да са служители на фирми за бързи кредити. "Така мутрите, които работят там, ще бъдат извадени. Ще бъде изцяло заличен франчайз моделът за тези фирми", каза Проданов.

Относно рекламата на хазарт шефът на бюджетната комисия каза, че в момента се работи по цялостна концепция за регулиране на сектора, която включва сериозно ограничаване на рекламата. "Рекламата ще бъде таргетирана, и в голяма степен контролирана. Ще се ограничат тези билбордове през 50 метра, но и ще се внимава и да не стане така, че да се насърчи сивият сектор", обясни той, като припомни, че предишните ограничения за рекламата на хазарта не са сработили.