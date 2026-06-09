И германските депутати замразяват заплатите си

Бундестагът е на път да се откаже от редовното увеличение на депутатските възнаграждения тази година, което би било в размер на близо 500 евро, заради настоящата икономическа ситуация, научи агенция ДПА, предаде БТА.

Управляващата коалиция на канцлера Фридрих Мерц, съставена от Християндемократическия съюз (ХДС), баварската му партия Християнсоциален съюз (ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП), е решила да внесе предложението за разглеждане в Бундестага още тази седмица.

С този ход управляващите искат да изпратят послание към обществото, че народните представители разбират необходимостта от финансова дисциплина в настоящите трудни икономически времена. Законопроектът вече е включен в дневния ред на парламента за късно вечерта в четвъртък.

Против увеличението на възнагражденията, което по принцип се определя според тенденциите в ръста на заплатите, са и Зелените, крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) и „Левите", което гарантира мнозинство в подкрепа на отмяната му.

„В настоящата напрегната бюджетна и икономическа ситуация са необходими структурни реформи, които също ще доведат до тежест за гражданите“, заявиха управляващите партии.

„Въпрос на доверие и отговорност е в тази ситуация и членовете на парламента да дадат допълнителен принос към необходимите икономии“, допълва те.

Решението да няма увеличение тази година отразява и обществените нагласи. В представително проучване, проведено от „ЮГав" (YouGov) по поръчка на ДПА в средата на май, 85% от анкетираните са заявили, че депутатите трябва да се откажат от увеличение на заплатите си предвид настоящата ситуация. Бруто заплатата на депутат в Бундестага е почти 12 000 евро.

В българския парламент предстои да се гласува замразяване на заплатите на ниво от месец март, което е малко над 4000 евро, но това не включва добавките за членство в комисии, представителни и пр. Т.е. депутатската заплата обективно е над 6000 евро. Вчера е унгарският парламент гласува намаляване на заплатите с 40% по призива на премиера Петер Мадяр, който призова за смирение.