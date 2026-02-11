Козлодуй е с най-високите заплати в страната

Козлодуй, Челопеч и София са лидери по заплати в България през 2024 година. Топ 3 се запазва, но за пръв път в последните 10 години Челопеч отстъпва първото място на Козлодуй. Най-високата средна заплата в страната доближава 2000 евро, като отчита ръст от близо 50% в периода след пандемията. Това показва новото изследване на Института за пазарна икономика от инициативата „265 истории за икономика“.

Сравнително малки и силно индустриални общини традиционно доминират в топ 10. Сред големите общини (областните центрове) начело са София, Варна и Пловдив, а в дъното – Хасково, Видин и Кюстендил. Заплащането в големите общини, изключвайки столицата, варира от около 800 евро на месец в дъното на класацията до 1100 евро в челото, посочват анализаторите.

Средната заплата в Козлодуй през 2024 г. достига 1971 евро на месец. Близо 70% от всички наети в общината работят в обществения сектор, като тук влизат и всички наети в АЕЦ "Козлодуй". Други две общини със силна енергетика също попадат в топ 10 – това са Раднево на 5-то място (1409 евро) и Гълъбово на 9-о място (1289 евро). Символично, в период на тежки дискусии за заплащането в публичния сектор, община с голямо държавно предприятие излиза на първо място по заплати в страната, коментират от ИПИ.

Обичайният лидер община Челопеч тази година е на второ място със средна заплата в размер на 1860 евро на месец. Тук голяма роля играе добивната индустрия, която наема кадри предимно от района на Средногорието и осигурява високо заплащане. В топ 10 попадат и други общини от Средногорието, в които минната индустрия има водеща роля – Пирдоп на 4-то място (1480 евро) и Панагюрище на 7-о (1396 евро). Община Мирково е потенциално също в топ 10, но е извън класацията поради конфиденциалност на данните. Топ 10 се затваря от община Брезник (1219 евро), в която също се развива добивната индустрия, но има и голямо строително предприятие.

Столицата отново се нарежда на трето място със средна заплата в размер 1650 евро. Столицата осигурява работа на над 1/3 от всички наети в България и изпреварва чувствително другите големи икономически центрове по ниво на възнагражденията. Общините Варна (1128 евро) и Пловдив (1058 евро) се нареждат съответно на 14-то и 22-ро място в класацията. Индустриалните общини около трите водещи икономически центъра в страната се представят силно. Община Девня е на 6-о място със средна заплата от 1403 евро, а община Божурище е на 8-о място със средна заплата от 1319 евро. В топ 20 попадат и други общини в периферията на големите центрове, в които водеща е индустрията или логистиката – Костинброд и Елин Пелин до столицата, Куклен и Марица до Пловдив и Белослав до Варна.

В периода 2020-2024 г. се наблюдава сериозно увеличение на възнагражденията, като във водещите местни икономики (София, Варна и Пловдив) ръстът на заплатите след пандемията достига 70%. Общата картина показва, че през 2024 г. продължава повсеместното нарастване на заплатите в общините в страната. Възнагражденията се увеличават в 260 общини, като в 229 от тях ръстът на възнагражденията за годината надвишава 10%. В почти всички общини нарастването на заплатите изпреварва темпа на инфлацията, което означава, че покупателната способност се увеличава.