Бюджетните заплати пак изпреварват частните

За пореден месец тази година средната заплата в обществения сектор е по-висока от тази в частния, който издържа чрез данъците си обществения. За третото тримесечие средното възнаграждение за държавните чиновници, военни, полицаи, лекари, учители е 2662 лв., а за работещите в частния сектор и реалната икономика - 2511 лв. Това показват данни на НСИ за септември.

Продължава и тенденцията заплатите в обществения сектор да растат по-бързо от тези в частния. През третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 14,2%, а в частния сектор - с 11,3%. Държавното управление, около чиито бонуси много се шуми тези дни, вече е петият сектор по високи възнаграждения у нас, след ИТ-сектора, финансовите и застрахователни дейности, енергетиката и "Професионални дейности и научни изследвания", показват данните по икономически дейности. Там средната заплата е 3088 лв.

В 12 области на България средната заплата е под 2000 лв. При 1077 лв. минимална заплата, тази стойност е твърде близка до най-ниското възнаграждение в страната. Най-ниските възнаграждения са в област Видин, която напоследък отстъпваше последното място на други райони като Кюстендил например - 1799 лв. София продължава да е значително по-напред от останалите със средна заплата от 3494 лв.

Както вече съобщихме, средната заплата за третото тримесечие e 2549 лв., като размерът й намалява спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 0,9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование“ - с 4%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 3,8%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1,8%. По икономически дейности и области обаче разликите са драстични и показват две Българии.

С 2386 лв. средна заплата Софийска област отново е втората по доходи в България след София, след като през юни Варна си беше върнала второто място. Варна е трета с 2345 лв. На четвърто място благодарение на АЕЦ "Козлодуй" е Враца с 2317 лв., следвана от Стара Загора, където нивото също се диктува от енергийните комплекси - 2215 лв. В Пловдив средната заплата е 2199 лв., а в Русе - 2125 лв. В Шумен средното възнаграждение е 2093 лв., в Плевен - 2087 лв., в Търговище - 2073 лв., а в Бургас - 2063 лв. Над 2000 лв., но не с много, получават във Велико Търново (2043 лв.), Ловеч (2033 лв.), Перник (2029 лв.), Пазарджик (2002 лв.) и Габрово (2001 лв.).

На дъното компания на Видин правят Кюстендил (1809 лв.), Благоевград (1815 лв.), Хасково (1827 лв.), Смолян (1830 лв.) и Силистра (1865 лв.).