6 сектора дават над 3000 лв. средна заплата

Днес, 11:16
Шест сектора у нас дават средна заплата над 3000 лв., показват новите данни на НСИ за средната заплата в страната през второто тримесечие. Общо за страната тя е нараснала с 5,3% спрямо първото тримесечие и вече е 2572 лв.

Два държавни сектора, издържани от бюджета, регистрират най-голямо увеличение - 21,2% за образованието и 17,9% за работещите в сектор "Държавно управление", където е централната администрация. Следващият по ръст сектор е добивната промишленост, но там процентът е значително по-нисък - 8,5%. Това за пореден път показва разликата между раздаваните увеличения на заплати в обществения сектор и реалното състояние на икономиката в частния.

Секторите, в които средната заплата е над 3000 лв., са традиционният първенец по доходи у нас - създаване и разпространение на информация и творчески продуктиц далекосъобщения. Там средната заплата за второто тримесечие е 5551 лв. На второ място са финансовите и застрахователни дейности със средна заплата 3763 лв. В производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ средната заплата е 3592 лева. В сектор "Професионални дейности и научни изследвания" нивото е 3463 лв. В "Държавно управление" средната заплата вече е 3105 лв., а в добивната промишленост е 3100 лв.

Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1581 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1688 лева;
  • „Други дейности“ - 1780 лева.

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 13,8%, а в частния сектор - с 11,4%.

