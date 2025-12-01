Само София е над средната заплата за страната

27 от 28 области у нас са под средната работна заплата за страната, което показва колко далеч от представителност е нейната стойност. Единствено София е над средното ниво, което се дърпа нагоре точно от заплатите в столицата и ежегодното увеличение на минималната заплата. Данните са публикувани в бюлетин на социалното министерство, като стъпват върху вече оповестената статистика за средната работна заплата.

Средната заплата в София през третото тримесечие е 3474 лв. при средна заплата за страната от 2549 лв. На другия полюс са Кюстендил и Видин, където средното възнаграждение е 60-70% от средното за страната. Както писахме, Кюстендил е с най-ниските възнаграждения - 1762 лв. Видин е с 1783 лв. В 17 области средната заплата е между 70 и 80% от тази за страната. В шест области са по-близо - между 80 и 90% - Шумен (2060 лв.), Плевен (2089 лв.), Русе (2117 лв.), Пловдив (2171 лв.), Стара Загора (2176 лв.) и Враца (2526 лв.). Най-близо до средната заплата са във Варна (2310 лв.) и Софийска област (2322 лв.).

Най-голям ръст на средната заплата през третото тримесечие на 2025 г., в сравнение със същия период на 2024 г., се отчита в Търговище (19,6%), Силистра (18,7%) и Смолян (17,2%), най-малък в Габрово – 7,4%.

Любопитни данни в бюлетина са публикувани и от традиционната статистика за доходите на домакинствата. С най-голям ръст в семейния бюджет са доходите от работна заплата - 11%. Доходът от самостоятелна заетост нараства с 2,9%, а доходът от пенсии - с 1,4%. По другите пера се отчита значителен спад. Доходът от собственост например намалява със 76,1% през третото тримесечие в сравнение със същия период на миналата година. Доходът от регулярни трансфери от други домакинства - парите, които обикновено идват от диаспората в чужбина към близките им тук, също намалява значително - с 42,8%.

При разходите се наблюдават повече намаления, отколкото увеличения, като това не означава поевтиняване, защото се влияе и от потреблението. Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват с 3,2% на годишна база, за алкохол и тютюневи изделия - с 9,3%. Разходите за жилища, вода, ток и горива са почти без промяна - намаление с 0,1%.