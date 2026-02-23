Нова директива сваля тайната на заплатите

Pexels За пръв път всеки служител ще може да разбере колко получават колегите му на същата длъжност, макар и само като средни стойности, а не като индивидуални заплати.

Нова европейска директива ще позволи служителите да искат информация за средното възнаграждение на същите позиции в една фирма, за да сравнят дали заплащането им не е по-ниско. Това няма да води до разкриване на индивидуални заплати, но за пръв път ще позволи сравняване на заплащането за един и същи труд. При над 5% разлика между заплатите на мъжете и жените в едно предприятие, работодателят ще трябва да го обоснове и ако разминаването не бъде адекватно аргументирано, ще се провеждат преговори със служителите за изглаждането му. Това предвижда европейската директива за прозрачност на заплащането в ЕС, която трябва да бъде въведена в националните законодателства на държавите членки до 7 юни 2026 г. До тази дата остава малко време, но в България все още не е представян дори законопроект. Знае се само, че е сформирана работна група.

Директивата е предназначена най-вече за противодействие на хроничния проблем с по-ниското заплащане на жените спрямо мъжете. "Липсата на прозрачност в заплащането беше определена като една от основните пречки пред премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете, която в ЕС остава средно между 12 и 12,7% за 2020 г. Това означава, че на час жените печелят средно с 12% по-малко от мъжете (данни на Евростат от 2023 г.)", пише в обосновката на директивата. На свой ред по-ниските възнаграждения водят и до по-ниски пенсии, като разликата при тях е още по-голяма - 26,1%.

За служителите новите правила означават най-вече три неща:

Работодателите ще са длъжни да информират търсещите работа за началната заплата или диапазона на заплащане на обявените позиции, независимо дали в обявлението за свободна длъжност или преди интервюто.

Работодателите няма да имат право да искат от кандидатите информация за това какво заплащане са получавали до момента .

. Служителите ще имат право да искат информация за средните нива на заплащане, разбити по пол, за категориите служители, които полагат равен труд или труд с равна стойност.

Тези новости трябва да влязат в сила от 7 юни 2026 г.

Новите задължения на работодателите ще влязат в сила по-късно. От дружествата с над 250 служители ще се изисква да докладват ежегодно на съответния национален орган относно разликата в заплащането на жените и мъжете в своята организация. За по-малките организации задължението за докладване ще се изпълнява на всеки три години. Организациите с по-малко от 100 служители няма да имат задължение за докладване.

Ако в доклада се установи разлика в заплащането от над 5%, която не може да бъде обоснована от обективни, неутрални по отношение на пола критерии, от дружествата ще се изисква да предприемат действия под формата на съвместна оценка на заплащането, извършвана в сътрудничество с представителите на работниците.