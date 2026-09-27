Съдът поряза Пеевски за сградата на "Врабча" 23

БГНЕС През юли т.г. правителството реши да отнеме сградата на "Врабча" 23 от "ДПС-Ново начало" и да я предостави отново на приходната агенция.

Съдът отряза жалбата на "ДПС - Ново начало" срещу отнемането на партийния имот на партията на ул. "Врабча" 23, съобщава BIRD.

С определение от 24 септември Административният съд – София-град е оставил без разглеждане жалбата срещу решението на Министерския съвет сградата да бъде върната на Националната агенция по приходите. Съдът се е позовал на практика на Върховния административен съд, че решенията на Министерския съвет по Закона за държавната собственост не подлежат на съдебен контрол.

Сградата беше предоставена на ДПС през ноември 2024 г. от служебното правителство на Димитър Главчев, след като дотогава се използваше от НАП. През юли т.г. правителството реши да я отнеме от партията и да я предостави отново на приходната агенция.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Ако съдебната процедура приключи в полза на държавата, "ДПС - Ново начало" ще трябва да освободи сградата, а Пеевски да търси ново място за партията си.

"Връщайки се в старата си сграда, НАП сега ще има пълноценната възможност да се захване с Пеевски по същество, вследствие официалния сигнал от министър Иван Демерджиев. Но не чрез пунта-мара „проверки“ - както досега - а чрез пълна данъчна ревизия на необяснимото му замогване. Включително - при наличието на предпоставките за това – ревизия по т.нар. особен ред. С обръщане на доказателствената тежест", коментира от BIRD.