Радев призна, че не само е назначил, но и лично е избрал посланика в ОАЕ

Премиерът Румен Радев призна, че не само е назначил, но и че през 2022 г. лично е избрал за посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието спешно отзоваване иска сега. Това стана ясно от изявление на министър-председателя пред журналисти на полигон Сливница, където гледа учение с дронове.

Преди дни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи на брифинг, че фирма, свързана с бащата на посланика, е плащала частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. На същия брифинг Румен Радев обяви, че е наредил на Външно министерство спешното отзоваване на посланика. Още същият ден обаче стана ясно, че Йорданов е сложен за посланик през 2022 г. в ОАЕ по предложение на служебното правителство с премиер Гълъб Донев и с указ на тогавашния президент Румен Радев.

Сега Радев даде да се разбере, че не само добре си спомня назначението, но и че Йорданов е лично негов избор за посланик.

"Посланикът ни в ОАЕ беше с изтекъл мандат. Имахме точно тогава покана от президента на ОАЕ за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно. Посланикът, който му беше изтекъл мандатът, тогава си беше вече в София. Това, което ми сподели, че не може да стане такъв бизнес форум, защото първо, според общоприетите порядки в тази държава, трябва да има лична среща между мен и президента и едва след установяване на доверие, на следващия етап, можем да правим бизнес форум. Поисках какви български дипломатически представители работят в тази страна. Консулът тогава беше също в България. Аз го извиках и поставих задачата: може ли да организира бизнес форум, тъй като посланикът каза, че не може. Той се ангажира. Успя да ангажира и да проведе, да организира един наистина много голям бизнес форум, изключително успешен. Български фирми сключиха договори за милиони евро на този бизнес форум. И да, с мой подпис той беше назначен за посланик", обясни Радев.

И се оправда, че като назначава посланици, не проверява техните бащи и дали те имат фирми. Премиерът отрече и да е знаел за закупения от бащата на посланика частен самолет, което е станало по онова време. Според него всичко сега се разплита и се чака дълго чуждите служби да отговорят на запитвания.

"Знаете ли колко време трябваше да ни отговорят малтийските служби за това? Чака се много. Едва сега започват да се разплитат много неща. И аз се надявам, че ще работим с много по-бързи темпове. Така че това е само началото. Тези хора са работили с подставени лица. И ние правим всичко възможно да работим с партньорските служби и да установяваме бизнеси, активи, имоти, дейности в чужбина. Това става бавно, става трудно, но виждате, че вече започна да се получава. И се надявам, че скоро време ще бъде установено и с какво точно се занимават и как през тях са минавали сериозни публични средства”, заяви Радев.

В Министерството на външните работи се състоя среща с българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Тя е проведена по указание на министъра на външните работи Велислава Петрова от заместник-министъра Христо Полендаков. Петрова е в Ню Йорк, където участва в 81-вата редовна сесия на Общото събрание на ООН.

Вчера Йорданов се прибра в България, след като премиерът Румен Радев заяви, че очаква по възможно най-бързия начин да бъде подготвено отзоваването на посланика ни в ОАЕ.

Външният министър Велислава Петрова заяви, че е разпоредила проверка по случая. Тя уточни, че проверката ще бъде извършена на място, а не само документално. Екип на Министерството на външните работи посети ОАЕ. Петрова посочи, че проверката се очаква да бъде извършена през следващите няколко седмици.