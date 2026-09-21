Радев ще се разправя "брутално" с корупцията

Премиерът Румен Радев пак се похвали, че е изгонил олигархията - този път на събитие, организирано от Амчам - Американската търговска камара в България.

"Олигархията вече не диктува по телефона на правителството", отчете Радев по време на бизнес закуската в София с представители на компании от САЩ, твърдейки, че първата стъпка от управленската програма на партията му вече била изпълнена.

"Със сигурност вече отстранихме олигархията от политическата власт", отсече Радев. След което все пак уточни, че "това е само началото". "Борбата за демонтаж на олигархичния модел е много тежка и не сме я приключили", каза Радев, посочвайки, че в момента кабинетът работел за прекратяване на достъпа на олигархията до публичен ресурс и отменял порочни обществени поръчки.

Срещу корупцията - брутално

Българският премиер прикани представителите на бизнеса да подават сигнали, ако някой си позволи да ги изнудва и притиска. И заяви, че ще се разправя брутално с всеки случай на корупция. Какво имаше предвид под "брутално", не поясни.

"Много ще помоля, намерете достъп до мен, имаме обявен "горещ телефон" в Министерския съвет, мейл. Ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас, знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на българския и чуждия бизнес, който работи тук, на българска територия", зарече се министър-председателят.

Големите възможности

Премиерът прикани американския бизнес да работи по-активно в България. "Време е в България да дойдат американски инвестиции, имаме всички предпоставки. Готови сме да пренасяме много повече американски втечнен газ за Централна и Източна Европа. Разполагаме с мрежа и с достъп по двата гръцки и петте турски терминала", каза премиерът, като обясни пред американския бизнес, че апелира Европа да се обедини, за да преговаря от по-силни позиции със САЩ за по-добри условия и по-ниска цена на природния газ.

САЩ са наш ключов партньор, отчете Радев, като посочи, че за миналата година двустранният стокообмен е нараснал с 40%. И припомни големите проекти и доставки в две области - въоръжаване и енергетика.

Премиерът изтъкна бързото развитие на батериите за съхранение на енергия, извело България на лидерски позиции в Европа. И каза, че много инвеститори идват у нас, защото присъединяването към електромрежата става много бързо, а другаде чакали по 5 години.



