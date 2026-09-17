Радев: Не сме нито в изолация, нито в периферията на ЕС

"България нито е в периферията на ЕС, нито е в изолация", заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание, визирайки твърденията на опозицията за външната политика на страната ни.

Той заяви, че срещата на върха за свързаност, която България ще организира, е израз на доверие към правителството. "Това е израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност, които едновременно допринасят за по-голяма ефективност на европейските политики и издигат ролята на България като важен регионален фактор", обясни премиерът.

Вчера председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза обяви, че заедно с българския премиер ще се организира Регионална среща на върха за свързаност.

"Определени нашенски среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратното. България нито е в периферията, нито е в изолация, а напротив - България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа и то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа", каза Радев. Според него предстоящият форум е знак за ролята, която България може да има в европейската транспортна, енергийна и дигитална свързаност. Според него географското ни положение само по себе си не е достатъчно и задачата на правителството е да го превърне в стратегическо предимство.

Министър-председателят припомни и своя среща с представители на строителния бранш, на която правителството е представило приоритетите си за стратегическата национална инфраструктура. По думите му кабинетът работи активно с Европейската комисия, за да се даде друг статут на проектите. "С нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за транспортна, енергийна и дигитална свързаност", обясни той. По думите му реализирането на тези проекти е важно условие за ускоряване на икономическия ръст, справяне с демографските проблеми и цялостната модернизация на страната.