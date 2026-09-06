Мирчев: Ако Радев трябваше да прави Съединение, щеше да чака Путин

"Вместо България да бъде силна в Европа и да преследваме българския национален интерес, който безспорно е в Европа, а не в Русия, ние гледаме и чакаме Путин да кимне, за да направим един или друг ход", заяви съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев по БНР.

Според него, ако днес трябваше да се извърши Съединението, при настоящите управляващи и ако те трябваше да вземат решението, "нямаше Съединението да се случи без разрешението на Русия".

"България в момента гледа на изток. (...) Правителството на Румен Радев се снишава пред Русия и чака одобрителния поглед и кимването на Путин. Страната ни има президент, който по никакъв начин не е коректив на властта, а просто се съгласява с това, което Радев каже", смята Мирчев и подчерта, че битката на президентските избори ще е за това накъде гледа България - към Европа или на изток..

В предаването "Неделя 150" Ивайло Мирчев коментира и 100-те дни на кабинета "Радев", като посочи "няколко стъпки, които изглеждат като начало на борба с олигархията - махането на охраната на Борисов и Пеевски и случаят в "Драгалевци" с Таки и Ами, колкото и неубедителен да е той". "Бутнаха се встрани Борисов и Пеевски, а на тяхно място сега са Копринков и Красьо Черния - те са в много добра комуникация помежду си. ... Шефът на кабинета на премиера Николай Копринков лично назначава и казва на всеки от министрите кой ще му бъде заместник. Има достатъчно индикации за това. Както има достатъчно индикации и за това, че определени процеси, свързани с обществени поръчки и с публични средства, вече се преразпределят от Копринков. Има медийни публикации и ние имаме достатъчно информация по тази тема. За всичко, за което имаме достатъчно информация, ще сезираме съответните компетентни органи."

По думите му бюджетният дефицит в момента е 2,2%, а само преди 1 месец беше заложен 5,7%, като тогава прогнозата на ЕК беше 4,1%:

"Очевидно, че някой смята да харчи до края на годината", каза той.