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Радев се похвали, че кабинетът е пречупил високите цени

Премиерът заяви, че няма да има промени сред министрите

Днес, 15:35
Премиерът Румен Радев
БГНЕС
Премиерът Румен Радев

Премиерът Румен Радев отдаде заслугата за "пречупването" на "тренда" с покачващите се цени на храните на правителството си. Всъщност в края на лятото цените на някои стоки като плодове и зеленчуци намаляват сезонно, което няма общо с управляващите.

"От самото поемане на властта ние ясно заявихме, че целта ни не е да намаляваме цените, а да спрем темпа на покачване на цените за хранителните стоки - най-проблемният въпрос за всички български граждани. Надяваме се, че този тренд на нарастване е пречупен, няма как да не имаме предвид и цените на останалите жизненоважни стоки – няма как да влияем на цените на горивата", каза Радев по време на брифинг за откриването на китайски завод за автомобилни части край Пловдив и след първата копка на бъдещо предприятие за производство на медицински консумативи. Той добави, че управляващите работят за по-голяма прозрачност при формирането на цените и за засилване на контрола върху необоснованите надценки.

Радев също така коментира и окончателното решение на ГЕРБ-СДС за първи път да нямат кандидат за президент, като заяви, че няма "да бърка в кунхнята" на герберите. "Явно времената се смениха. Знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко – местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори", добави лаконично той.

Във връзка със слуховете за рокади сред министрите Радев заяви, че няма да има промени, но каза, че скоро министър Демерджиев, главният секретар на МВР и председателят на ДАНС ще дадат брифинг за големи структурни реформи в службите.

По отношение на китайския завод за автомобили, който беше открит в индустриална зона "Тракия" в Пловдив, премиерът каза, че новият завод е резултат от задълбочаването на отношенията между София и Пекин след подписването през 2019 г. на декларацията за стратегическо партньорство между България и Китай. "В тази декларация ние заложихме приоритетно развитие на индустриалното сътрудничество и особено в областта на високите технологии и днес тя започва да се превръща в реалност", посочи министър-председателят.

От изказването на Радев стана ясно,  че е възложил на министъра на регионалното развитие Иван Шишков до една година да бъде готова документацията за пускане на първите магистрали на концесия. По думите му, частните компании ще отговарят както за строителството, така и за поддръжката на ключовите пътни артерии. Правителството иска да изпълни европейската директива, така че до 2030 г. да отпаднат винетките и да бъдат въведени толтакси.

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Ключови думи:

Румен Радев, справедливи цени

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