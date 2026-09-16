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Агенцията по вписванията спешно наема 30 нови служители

Целта е по-бързо да се обработят близо милион заявления в Търговския регистър

Днес, 12:30
От години Агенцията по вписванията не може да се справи с обработката на документите за Търговския регистър.
Илияна Кирилова
От години Агенцията по вписванията не може да се справи с обработката на документите за Търговския регистър.

Шефът на Агенцията по вписванията ще може да назначи по бързата процедура до 30 длъжностни лица по регистрация над утвърдената численост на персонала. Тези служители ще бъдат назначени временно за две години със скоростни конкурси, при които няма да се дава един месец на кандидатите за подаване на документи, както изисква Кодексът на труда.

Това гласуваха на първо четене депутатите в Народното събрание с промени в Закона за търговския регистър, чийто вносител е "Прогресивна България". Увеличаването на капацитета на агенцията с допълнително съдии по вписванията е една от мерките за отпушване на задръстения с необработени с години заявления Търговски регистър.

Друга законова поправка е пълното изваждане на годишните финансови отчети (ГФО) от потока на заявленията за вписвания, също с цел отпушване на регистъра.

"Дълги години наблюдаваме забавяне на обработката на годишните финансови отчети. До края на септември неразгледаните заявления за обявяване на годишни финансови отчети ще достигнат един милион, като някои са от 2023 г. Досега нито едно правителство не е предприело адекватни законодателни мерки, за да се отблокира работата на Търговския регистър", посочи Даниела Кършева от ПБ. Тя припомни, че Законът за въвеждане на еврото е поставил "два големи капана", които съвсем да довели до срив в регистъра. Единият е поставеният кратък срок за представяне на нови дружествени документи и устави с превалутиран в евро капитал - до края на 2026 г., а вторият капан е непрецизната разпоредба това да стане с първото по ред ново вписване в ТР, каквото е обявяването на ГФО за миналата година - до 30 септември 2026 г.

Управляващите вече удължиха срока за подаване на документите с превалутиран в евро капитал до края на 2028 г. и уточниха, че обявяването на ГФО няма да влияе върху този процес. "Сега обособяваме ГФО в отделен поток - нещо, което отдавна трябваше да се случи. Това ще освободи капацитет на Агенцията по вписванията за обработка на останалите заявления", посочи Кършева.

"Румен Радев имаше четири служебни кабинета, четирима служебни министри на правосъдието, всеки можеше да направи работна група и да адресира проблемите с Търговския регистър. ПБ откровено има част от вината за забавянията", посочи Мирослав Иванов от„Продължаваме промяната“. 

От "Демократична България" изразиха притеснение, че няма срок за обработката на годишните финансови отчети и те с години няма да бъдат обявени, което е огромен проблем за правната сигурност. Затова между първо и второ четене на законопроекта ще настояват този въпрос да се изясни.

От опозицията изразиха притеснение и от спешното наемане на длъжностни лица по вписванията без конкурс. "Каква ще бъде мотивацията за заемане на 30 щатни бройки за назначаване в срок до 1 година, за да може да бъдат изчистени натрупаните финансови отчети. Всеки, който работи в Търговския регистър, се е сблъсквал с безумни указания и много се притеснявам какви хора ще наемем. Никаква визия няма за тези хора как ще ги използваме след срока от една година", коментира депутатът Стою Стоев от ПП.

Законовите промени бяха подкрепени на първо четене със 159 гласа "За". Трима гласуваха "против",  7 - "въздържали се". 

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Търговски регистър, превалутиран капитал

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