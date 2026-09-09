Управляващите се чудят как да отпушат Търговския регистър

Очаква до края на септември неразгледаните заявления за обявяване на годишни финансови отчети за 2023, 2024 и 2025 години да достигнат един милион броя.

Нови законови промени внесе в парламента управляващата "Прогресивна България" в опит да отпуши задръстената от заявления и преписи Агенция по вписванията.

Промени в Закона за търговския регистър дават извънредни кадрови правомощия на директора на агенцията да назначи по бързата процедура до 30 длъжностни лица по регистрация. Целта е да се подкрепи съставът на агенцията, за да може по-бързо да се обработват заявленията на фирмите за вписвания в Търговския регистър.

От години Агенцията по вписванията има проблеми с навременното отразяване на данните за фирмите в Търговския регистър, което създава огромни затруднения за бизнеса и заплаха за правната сигурност. Сега информационната система на регистъра буквално е задръстена от неразгледани заявления, което са дължи и на въведено от кабинета на Росен Желязков изискване търговските дружества да представят преписи от устави или дружествени договори с превалутиран в евро капитал. Срокът за тяхното подаване съвпада с обявяването на годишните финансови отчети за 2025 г. - 30 септември 2026 г.

"Прогресивна България" вече удължи срока за подаване дружествените документи с превалутиран капитал до края на 2028 г., но въпреки това Агенцията по вписванията не смогва с натрупаните и от предни години заявления. Очаква до края на септември неразгледаните заявления за обявяване на годишни финансови отчети за 2023, 2024 и 2025 години да достигнат един милион броя.

Една от законовите промени предвижда изпълнителният директор на Агенцията по вписванията да може в следващите две години да назначи на срочен трудов договор до 30 длъжностни лица, които да извършват регистрации. Бройката е извън утвърдената численост на персонала. Тези временни длъжностни лица по вписванията ще се назначават със скоростни конкурси, при които няма да се дава един месец на кандидатите за подаване на документи, както изисква Кодексът на труда.

"Срокът за подаване на необходимите документи се определя с вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, като не може да бъде по-кратък от 7 дни", предвиждат измененията. Тези вътрешни правила трябва стриктно да спазват изискванията за назначаване на правоспособни юристи на тези длъжности с най-малко три години стаж, посочват вносителите на законовата промяна.

Наскоро от самата Агенция по вписванията се оплакаха, че към средата на юли от утвърден щат от 119 длъжностни лица по регистрация, реално работещите са около 60. Голяма част от длъжностните лица по регистрация били в платен годишен отпуск или в болнични.

Друга мярка, която предлагат депутатите от ПБ, е пълно изваждане на годишните финансови отчети (ГФО) от потока на заявленията за вписванията. И в момента законът предвижда обявяването на годишните финансови отчети да се разглеждат отделно, но има случаи, в които е предвидено съдията по вписванията първо да изчисти всички заявления по индивидуалната партида, преди да пристъпи към разглеждането на заявлението – например когато е постъпил за вписване акт на съда или на частен съдебен изпълнител.

Предлага се да бъде въведено изключение за ГФО и да не се прекъсва обработката им при постъпване на съдебни актове.

Предлага се и поредна промяна в Закона за въвеждане на еврото, с който бе създадена кашата с превалутирането на капитала на дружествата. Изяснява се, че преписи на нови дружествени договори и устави с отразен в евро капитал се представят само когато има изменение на други обстоятелства в тези дружествени договори и устави.