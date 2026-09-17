"Клиенти" от НАП хванаха в нарушения 70% от проверените заведения

Ресторанти, кафенета, сладкарници вдигат вдигат цените и свалят данъчната дисциплина, установи НАП.

Инспектори на приходната агенция плъзнаха по заведенията в София, маскирани като обикновени клиенти, и откриха масови нарушения. Проверките, извършени на 15 септември, са установили, че над 70% от проверените обекти са се отклонили от правилата за ДДС. "Репертоарът" на нарушенията е разнообразен - издаване на подобия на касов бон, липса на задължителни реквизити в касовата бележка, разминаване на касовите наличности с маркираните стойности на касовия апарат. В едно от заведенията инспекторът на НАП в ролята на "таен клиент" направил поръчка, но изобщо не му издали касова бележка.

В първия учебен ден служители на Главна дирекция „Фискален контрол“ са извършили проверки в 120 обекта за търговия с цветя - борси и магазини. И тук нарушенията са много - в над 50% от посетените обекти. Най-често продавачите на цветя "забравят" да издадат касови бележки. На няколко места изобщо нямало фискално устройство.

"Агенти" на НАП

От НАП за пореден път приканват гражданите да сътрудничат на данъчните власти.

"Потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.