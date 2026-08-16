Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Оборотът на комплекс във Варненско скача 20 пъти след проверка на НАП

Днес, 18:00
Снимката е илюстративна.
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Снимката е илюстративна.

От началото на лятната кампания на Националната агенция за приходите (НАП), която започна на 29 юни, във Варненска област са извършени повече от 1200 проверки, а разкритите нарушения са над 250, съобщи пред журналисти Лора Георгиева, експерт „Комуникации“ в Централното управление на НАП. Тя уточни, че най-често търговците не издават касов бон, предаде БТА.

В част от обектите е разкрито разминаване между наличните пари в касата и маркираните на касовия апарат. Друго нарушение е липсата на реквизити във фискалния касов бон, допълни Георгиева. По думите й са констатирани и осем случая на липса на фискално устройство. Драстичното нарушение е констатирано в сезонни обекти и при търговци, участвали в различни фестивали. Георгиева посочи още, че кампанията с активните проверки ще продължи до края на този месец, като тогава ще бъдат изнесени обобщени данни и ще бъде направено сравнение с резултатите от миналата година.

Георгиева акцентира върху показателен случай за нарушение на данъчноосигурителното законодателство. Тя уточни, че обектът е във Варненска област, но не е на брега на морето - комплекс със зона с водни съоръжения и бар с ресторант. Първата проверка в обекта е извършена в края на юли. Тогава данъчните инспектори са извършили еднодневно наблюдение по метода „таен клиент“. По думите на Георгиева през първия ден са установени над 200 клиенти на мястото и горе-долу 400 евро оборот, при вход 10 евро за дете и 15 за възрастен.

В резултат комплексът е поставен под седемдневно наблюдение. Отчетените обороти по касовите апарати са се увеличили пет пъти за входа на комплекса и достъпа до водните съоръжения и два пъти за ресторанта. По думите на Георгиева средствата за един ден са се увеличили на 3000 евро от входните такси и на 5000 евро от консумация в заведението. Когато приключи седемдневното наблюдение, колегите ще анализират данните и съответно по метода „Анализ на риска“ ще се прецени какво ще бъде последващото контролно производство за търговеца, посочи още експертът. Тя уточни, че в комплекса е установено и неиздаване на касов бон. Георгиева не изключи и възможността обектът да бъде затворен, но подчерта, че първо трябва да приключи цялото контролно производство.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НАП, данъчни проверки

Още новини по темата

НАП се хвали с акции в района, където данъчни бяха хванати с подкуп
26 Юли 2026

Съдът освободи задържаните за подкуп данъчни
21 Юли 2026

Двама служители на НАП са арестувани за подкуп
19 Юли 2026

НАП и Агенцията по храните тръгнаха на проверки по морето
27 Юни 2026

Борис Михайлов става шеф на НАП
10 Юни 2026

НАП ревизира Руския културен център за неплатени данъци
25 Апр. 2026

Шоуто с бургаския билет продължи с "финансова корекция" спрямо НАП
31 Март 2026

НАП предупреждава за фишинг атака във "Вайбър"
27 Март 2026

Сигналите към КЗП, НАП, БНБ и КФН – какво означават?
11 Март 2026

НАП пусна попълнените данъчни декларации

11 Март 2026

Порталът на НАП се срина
04 Март 2026

Фирмите трябва да подадат справките за заплати и хонорари до 2 март
26 Февр. 2026

Вниманието към ценовите етикети и касовите бележки остава важно
25 Февр. 2026

Гражданите и бизнесът спокойно работят с еврото
19 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки