НАП и Агенцията по храните тръгнаха на проверки по морето

Националната агенция за приходите и Българската агенция за безопасност на храните започват масовите си летни проверки по българското Черноморие от понеделник, 29 юни.

От една страна, данъчни служители ще проверяват дали хотелиери, ресторантьори и търговци в курортите спазват трудовото и данъчно-осигурителното законодателство, но от друга, заедно с представители на други институции, ще следят и ще противодействат на опити за необосновано повишение на цените на стоките и услугите, посочиха от НАП.

Основната цел на контролната кампания е подобряване на фискална дисциплина и отчитане на реалните обороти, посочиха от НАП. Инспекторите обикновено правят контролни покупки като тайни клиенти в ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти, за да разберат дали има отклонения от законовите правила. НАП ще прави и явни наблюдения, при които нейни служители за определен период ще присъстват в обекта, ще проследяват продажбите и ще сравняват резултатите с предходни периоди. По време на контролната кампания ще се следи и дали сезонните работници се назначават с трудови договори и спазват ли се изискванията на осигурителното законодателство.

Под активно наблюдение освен обектите в морските курорти, са и борси и тържища, които снабдяват хотелите и заведенията с храни и напитки, където наблюдението ще е всеки ден.



От НАП напомнят, че всеки потребител има право да задържи плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Ако въпреки задържане на плащането, търговецът не издаде фискален бон или издадената касова бележка се окаже фалшива, потребителите могат да подадат сигнал в НАП на телефоните на Информационния център на приходната агенция: 0700 18 700 и 02 9859 6801 или да изпратят имейл на: [email protected] . Гражданите могат да осъществяват контрол върху отчитането на приходите и чрез мобилното приложение на приходната агенция – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play .

Засилени проверки за качеството на храната по хотелите и местата за хранене в морските ни курорти провеждат и от Българската агенция за безопасност на храните, съобщава bTV. Един от първите проверени е хотел в „Златни пясъци“ със 750 гости.

„Проверката започва с вход „Суровини“, където се проверяват как се приемат суровините, правилно ли са съхранени, етикетирани, спазва ли се разделност на съхранението на различни групи храни“, обясни д-р Костадинка Маринова, началник отдел "Контрол на храни" в ОДБХ-Варна.

Следва оглед на „топла и студена кухня“, както и санитарните помещения. Последният етап от проверката е „търговска зала“. Там се извършва проверка температурите, при които се съхраняват тези храни. След това идва проверката на документите.

Изрядните хотели имат собствена система за самоконтрол. „Най-важно е да се спазват сроковете за съхранение на продуктите. Следим контролно-критични точки на бюфетите, което е от голяма важност, както и хигиената на персонала и търговските помещения“, обясни Николай Николов, управител „Хранене“ в хотел.

Освен в хотелите, засилени проверки започват и в заведения и обществени места за хранене. На контрол подлежат още подвижни обекти и производствени предприятия. За последния летен сезон са извършени над 450 проверки, а затворените обекти са 16.