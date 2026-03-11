Медия без
НАП пусна попълнените данъчни декларации

Подаването на данните с ПИК или с е-подпис до 31 март носи до 500 лв. отстъпка от дължимия данък

Днес, 10:27
Попълнените от НАП декларации са голямо улеснение за данъкоплатците.
Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги,  съобщи Националната агенция за приходите.

Всеки, който има персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), може да се възползва от улеснението - само трябва да провери дали данните, въведени от НАП, са точни и пълни, и да подаде готовата декларация. 

Служителите на приходната агенция сами текущо въвеждат цялата информация за личните доходи на гражданите, която постъпва при тях - заплати, хонорари, наеми, агросубсидии, продажби в интернет и др. В декларациите се отразяват също направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, сумите от продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения.  

"Преди да потвърдят предварително попълнената декларация е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят и/или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат", напомнят от НАП. 

Данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2025 г., приключва на 30 април.

Но по-бързите - които подадат декларациите си по електронен път до 31 март, могат да ползват отстъпка до 255,65 евро/500 лева, ако имат данък за довнасяне и нямат просрочени публични задължения. Има и още едно условие за отстъпката - дължимият след приспадането й  данък трябва да се внесе до края на март.

Ако има сума за довнасяне или пък НАП трябва да възстанови надвнесен данък, калкулациите вече са в евро. 

От приходната агенция напомнят още, че за физическите лица, извършващи дейност като търговци, регистрираните еднолични търговци и земеделските стопани, избрали облагане по чл. 50 от ЗДДФЛ, срок за подаване на декларациите е до 30 юни. 

 

Полезно 

Информация за доходи от трудови и/или нетрудови правоотношения, от наем, от награди и други доходи, които са платени от юридически лица, е достъпна и в електронната услуга „Предоставяне на справка за изплатени доходи на физически лица №2687“с КЕП или ПИК.

Допълнителна информация за декларирането на доходите може да видите в подкаста по темата в YouTube канала на приходната агенция или да получите на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02/ 9859 6801, на цена, според тарифите на съответния оператор.

