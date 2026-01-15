Попълваме данъчните декларации за 2025 г. в левове, а плащаме в евро

Тази година, след присъединяването на България в еврозоната, доходите, получени през 2025 г. ще се обявяват в левове, но данъкът върху тях ще се плаща в евро безкасово – с банкова карта онлайн или през физически ПОС терминал в офис на Националната агенция за приходите.

Това съобщиха от приходната агенция, като припомниха, че ако данъкът за довнасяне се превежда през януари в банков клон, все пак е възможно плащането да е в левове. Сумата ще постъпи превалутирана в евро в съответната сметка на НАП.

Приходната агенция обяви старта на новата данъчна кампания на 10 януари и вече над 4000 души са декларирали доходите си, получени през 2025 г. Те са основно през интернет портала на НАП.

Подаването на данъчни декларации в офиси на НАП, по пощата с обратна разписка и в пощенските клонове започна на 12 януари, понеделник.

Крайният срок за деклариране на получените през 2025 г. доходи, облагаеми с 10% и ползването на данъчни облекчения е 30 април 2026 г.

Размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания остават непроменени. Средствата, които се възстановяват на родителите, са 600 лева, 1200 лева и 1800 лева, съответно за едно дете, две деца и над три деца. При децата с увреждания могат да се ползват едновременно двете облекчения - това за отглеждане на дете и това за отглеждане на дете с увреждания. Важно е обаче родителят, който ще ползва отстъпката, да няма неплатени публични задължения. Затова от НАП призоваха гражданите да проверяват дали имат задължения и да ги погасяват, преди да подадат декларацията.

Отстъпката от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и плащане до 31 март 2026 г. включително, като размерът й не може да надвишава 255,65 евро (500 лв.). Условие за ползване на отстъпката, е данъкоплатецът да няма неплатени публични задължения към датата на подаването на декларацията.



В началото на март в Портала за електронни услуги на НАП ще е достъпна предварително попълнената декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, доходи от продажби в интернет с цел печалба и др. Те ще бъдат вписани в левове, тъй като се отнасят за период преди 1 януари 2026 г., когато официално беше въведена европейската единна валута у нас.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни 2026 г. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни 2026 г.

От НАП съветват данъкоплатците да използват електронните услуги на приходното ведомство , достъпни с ПИК или КЕП, за да си спестят време и посещенията в офисите на приходната агенция и пощенските станции. При необходимост от допълнителна помощ при попълването и подаването на декларациите по електронен път, агенцията е осигурила достъп до безплатен интернет (Wi-Fi) във всички офиси и технически устройства за ползване от клиентите при подаване на декларации и документи чрез портала на НАП с ПИК, с помощ на служител от НАП.

Допълнителна информация за декларирането на доходите може да бъде получена на телефоните на Информационния център на НАП: 02 9859 6801; 0700 18 700, на цена, според тарифите на съответния оператор, както и в сайта на приходната агенция.