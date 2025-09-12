Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НАП издирва 7000 амбулантни търговци с необявени доходи

Днес, 19:35
Амбулантните търговци са задължени да използват и регистрират своите продажби чрез касови апарати
Амбулантните търговци са задължени да използват и регистрират своите продажби чрез касови апарати

Националната агенция за приходите ще информира по телефон и по имейл близо 7000 амбулантни търговци, които не са декларирали коректно доходите си за 2024 г.

Немалка част от тези търговци са пропуснали въобще да подадат годишна данъчна декларация в приходната агенция, а други не са посочили доходите си в пълен размер.

Амбулантните търговци са физически лица, включително еднолични търговци (ЕТ), които продават стоки не на постоянен адрес, а на различни места и на открито. Техните доходи могат да се облагат по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) под формата на патентен данък или по Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ).

Патентният данък за търговия на дребно е допустим за амбулантните търговци с годишен оборот до 100 000 лв. и ако не са регистрирани по ЗДДС.  В този случай лицата подават декларация за дължим патентен данък по образец в общината, в която са регистрирани по постоянен адрес, а в НАП – Приложение № 7 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Когато физически лица, включително ЕТ, извършват амбулантна търговия, но не отговарят на условията за облагане с патентен данък, доходите им се декларират пред НАП в Приложение № 2 „Доходи от стопанска дейност като ЕТ“ на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ.

Амбулантните търговци подлежат на задължително осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

При достигане на облагаем оборот от 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец лицата, извършващи амбулантна търговия, трябва да се регистрират по Закона за ДДС.

В общия случай амбулантните търговци са задължени да използват и регистрират своите продажби чрез касови апарати. За удобство на амбулантните търговци съществуват мобилни касови апарати, които могат лесно да се пренасят и използват на различни локации. При неспазване на нормативните изисквания те подлежат на санкции и контролни действия от страна на НАП.

От НАП са изработили специална брошура „Данъци и осигуряване за амбулантните търговци“ с насоки как лицата, осъществяващи такава дейност, да декларират и платят данъците и осигуровките си.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

амбулантни търговци, данъчни декларации

Още новини по темата

Доходите от 2025 г. ще декларираме в лева, а данъка ще платим в евро

05 Юли 2025

НАП обяви, че ще уведомява за недекларирани доходи с писма и по телефон
22 Ноем. 2024

Текат последни дни за поправки в данъчните декларации за доходите

24 Септ. 2024

НАП предупреждава 16 000 за недекларирани доходи
21 Авг. 2024

Фирми и ЕТ може да подават данъчни декларации и на 1 юли
26 Юни 2024

Българин декларира годишен доход над 70 млн. лв.
04 Юни 2024

НАП предупреждава по телефона и мейла, че знае какви доходи имаш
22 Апр. 2024

20% от българите още носят данъчните си декларации на гише

17 Апр. 2024

НАП пусна попълнените декларации за доходите от 2023 г.
12 Март 2024

НАП няма да се намесва в спорове за неиздадени касови бележки
11 Яну. 2024

Текат последни часове за подаване на данъчните декларации за доходите
02 Май 2023

Данъчните декларации, попълнени от НАП, вече са достъпни в интернет

09 Март 2023

Най-после обявиха данъчните декларации на Доналд Тръмп
30 Дек. 2022

НАП отчете ръст на данъчните декларации заради отстъпките за деца
04 Май 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар