Екатерина Бончева: Кой кара влака - Радев или Иво Христов?

"Искам само да попитам - всъщност кой кара влака - Радев или Иво Христов". Това каза пред БНР Екатерина Бончева - бивш член на Комисията по досиетата, относно плановете на правителството за преструктуриране на комисията и прехвърляне на дейността ѝ към Държавна агенция "Архиви".

"Положението е ясно като в мъгла", коментира още тя. "Фактически държавната власт подготвя едно постановление - така наричам аз тези текстове за едно постепенно закриване и прекратяване на съществуването на един от малко останалите независими органи. Независим, защото той така е определен по закон, но това, което стои зад този опит е, че фактически държавата в лицето на Иво Христов, защото той е натоварен с тази екзекуторска дейност, прекратява и прави опит да прекрати една политика, подкрепена от Европа", заяви още Бончева.

По нейни думи става дума за една политика, която следват всички държави от бившата Източна Европа, една политика, която беше подкрепена и от колеги, и от обществото тук, която е от 2006 година до днес. А политиката е да бъдат показани чрез документи и другите лица на комунистическата власт. "Това лице е лицето на ДС. Този опит на правителството фактически иска да съкрати, да прекрати дейността на единствения реално декомунизационен акт в България от 1989 г. насам", обясни тя в предаването "Преди всички".

Правителството скандално ще закрива Комисията по досиетата през бюджета Партията на Румен Радев и неговото правителство намериха начин да закрият Комисията по досиетата, и то по най-скандалния способ - през закона за държавния бюджет. Забутана в преходните разпоредби на проекта на закона за държавния бюджет норма предвижда зам.

Бончева определи намеренията за преструктуриране на комисията като "политически проект за убийство". Според нея трябва да бъде изработен законопроект, което ще стане вероятно през януари.

"Крайното решение, т.е. последният и единствен подпис, след който се дава публичност на дадените документи за публиката и за установяване на принадлежност към Държавна сигурност, ще бъде единствено и само на председателя на Държавна агенция "Архиви" - Михаил Груев. Комисията е колективен орган по закон. Комисията носи колективна отговорност чрез подписите си. Сега комисията трябва да бъде г-н Михаил Груев, който трябва да носи цялата отговорност".

Според Бончева проблемът е, че в новия си вид това няма да бъде независим орган. И обясни: "Защото той ще бъде назначаван от Министерски съвет под попечителството на Иво Христов, защото това е в неговия ресор.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Закриването на Комисията по досиетата беше прието със законови поправки в гласувания по-рано днес държавен бюджет за 2026 г. В преходните и заключителните разпоредби е записано, че до 15 септември 2026 г. вицепремиерът Иво Христов ще трябва да разработи предложение за нормативни промени за прехвърлянето на дейността на комисията към Държавна агенция "Архиви". Въпреки че отиването на Тончев в комисията се смяташе за понижение, той се противопостави на управляващите, като заяви, че комисията трябва да остане като самостоятелна структура. "За" освобождаването на Тончев гласуваха от "Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС. Хората на Делян Пеевски се противопоставят на закриването на комисията. От "Продължаваме промяната" имаше само един символичен глас "против", а "Демократична България" и "Възраждане" не гласуваха.

Фаворитът за шеф на ДАНС се опълчи на кабинета Фаворитът за стар нов шеф на ДАНС Пламен Тончев се опълчи на кабинета, който предлага той да се върне на поста. Тончев в прав текст оспори идеята на правителството за закриването на Комисията по досиетата.

В парламента по време на парламентарен контрол преди няколко седмици Иво Христов заяви, че "комисията по досиетата е една изчерпана структура, която има бюджет от 2,8 млн. евро годишно. Това са девет комисари със заплати от над 4000 евро, това са хиляди служители. Тази комисия е изпълнила своята мисия". Думите му остро контрастират с казаното от журналиста и изследовател на архивите Христо Христов, който обясни за "Сега", че работата на комисията далеч не е приключила - в момента се проверяват неправителствените организации, които са хиляди, а след това е ред на лицата, участвали в обществени поръчки. Христов обясни, че в закона има списък за проверките, който трябва да се следва. Идеята на управляващите от "Прогресивна България" е документите да бъдат дигитализирани, за да се прочетат от всеки. Дигитализирането обаче ще отнеме десетилетия, защото става въпрос за огромен обем от информация. В момента няма проблем всеки да получи достъп до досие, което го интересува.

Дори доскорошният шеф на Комисията по досиетата и избраник на ПБ и Румен Радев отново за шеф на ДАНС Пламен Тончев се обяви срещу закриването на комисията по досиетата.