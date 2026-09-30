Арестуван е заподозрян за убийството на Илиян Филипов

Полицията е арестувала мъж, заподозрян за убийството на собственика на транспортната фирма ПИМК и на футболния "Ботев" (Пд) Илиян Филипов.

Според БНТ и Нова тв задържаният е на 51 г. и има данни, че е физическият убиец на Филипов. Той е задържан близо до столичния хотел "Хемус" и е бивш служител в една от транспортните фирми на застреляния бизнесмен.

БТВ показа кадри от задържането. То продължи около половин час, като мъжът бе държан пред автомобил "Audi", докато полицията снемаше натривки от волана и други части и провеждаше останалите задължителни при арест процедури. Самият задържан бе видимо спокоен, обграден от неколцина маскирани полицаи.

Според БНТ разследващите са влезли по следите на мъжа часове след убийството. Оперативните данни сочели, че нападателят е действал сам, но засега не е ясно дали е намерено оръжието.

Според информация на "24 часа", мъжът е с инициали С.М. и има досие в МВР. Излежал е 11 години в затвора за убийство. Случаят е от 1992 г. - С.М. и негови приятели пребили до смърт човек в пловдивско заведение.