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Пеевски предизвика Радев с обещание за оставката си

Той се зарече да напусне като лидер на ДПС, ако премиерът покаже фактури за полетите му

02 Окт. 2026Обновена

Делян Пеевски обеща да подаде оставка като лидер на ДПС, ако премиерът Румен Радев докаже твърденията си, че разполага с фактурите за полетите му. В противен случай според Пеевски Радев трябва да си отиде или да отстрани вътрешния си министър Иван Демерджиев.

Повод за предизвикателството му дадоха думи на премиера от днешния парламентарен контрол. Радев каза от трибуната, че властта разполага с 36 фактури за 36 полета на Пеевски на стойност 5 млн. евро. Това е пореден епизод от сблъсъка между правителството и лидера на ДПС по темата, след като Иван Демерджиев обяви, че пари от обществени поръчки за мантинели са отишли във фирмата "Спектрум Еър", за да плаща за полетите на Пеевски. Собственикът на фирмата отрече въобще да се занимава с такива поръчки.

Малко по-късно гневният Пеевски излезе пред журналисти в парламента и каза, че 36 фактури за 36 полети, платени от фирмата "Спектрум Еър", е "невъзможно да съществуват", и се зарече да подаде оставка като председател на ДПС, ако се докаже обратното. "Ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев", предизвика той Радев.

Той повтори тезата си, че "всичко е платено от мен и моето семейство", както редовно прави като обяснение за частните си полети, и заяви, че няма какво да доказва. "Трябва да доказват тези, които ме обвиняват", настоя Пеевски.

Отказа и да даде подробности за произхода на средствата, с които са плащани полетите, както и за семейството си, като посъветва репортерите да проверят имуществените им декларации. За парите уверено заяви, че идват "от абсолютно легитимна дейност, която е в Търговския регистър".

Тази седмица трябваше да се проведе изслушване на Демерджиев за връзката между мантинелите и полетите. Управляващите от "Прогресивна България" обаче на два пъти го отложиха. От ДПС се възползваха от това, за да обвинят властта, че се опитва да прикрие участие на свои кадри в поръчките за скъпи мантинели.

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Ключови думи:

Делян Пеевски, Румен Радев, мантинели

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