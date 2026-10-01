Русия все повече одобрява Радев

Думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Руската федерация представляват много положително явление, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Коментарът идва ден, след като Румен Радев призова Европейския съюз да търси дипломатически канали с Москва за прекратяване на войната в Украйна. На форум на „Евронюз" в Брюксел премиерът заяви, че възможностите на дипломацията не са изчерпани и че трябва да бъдат отворени каналите за комуникация.

Русия вече е чувала изказванията на европейски лидери, които говорят доста плахо за необходимостта от подновяването на диалога с Москва, е добавил Песков.

На форума на „Евронюз" в Брюксел Радев подчерта, че не е адвокат на руския президент на Владимир Путин и на руския външен министър Сергей Лавров. "Когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие. Просто припомням, че трябва да имаме това предвид. Не може да си затворим очите за факта, че Русия разполага с ядрена мощ в Европа и това влиза в сметките. Никой не взима това предвид", посочи Радев.

Изказването на Радев, което повтаря почти всички опорки на Кремъл, е широко цитирано от руските медии.