Путин и Тръмп вероятно ще се видят в Китай

Путин е готов да се срещне с Тръмп, но датите все още не са определени, заяви говорителят на руския президент - Песков. Вчера американският президент заяви, че може да се срещне с руския лидер, но е малко вероятно това да се случи по време на срещата на Г-20, която ще се състои в САЩ на 14–15 декември.

Преговорите Тръмп-Путин може да се осъществят по-рано - на 18-19 ноември, по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе под председателството на Си Дзинпин в Шънджън. Путин планира да посети Китай по това време, но вероятно ще пропусне срещата на върха на Г-20 в САЩ дори и да бъде поканен от Тръмп.

Има сериозни индикации и дипломатическа подготовка Доналд Тръмп да присъства на срещата на върха на АТИС. Си Дзинпин настоява за участието на Тръмп в форума в Шънджън, за да поддържа предвидимост и стабилност в двустранните отношения. В замяна Китай е предложил Си Дзинпин да посети срещата на Г-20 в Маями през декември 2026 г.

Тръмп вече осъществи държавно посещение в Пекин през май 2026 г., а през септември 2026 г. Си Дзинпин бе на визита във Вашингтон. Китайският президент сега отново е на американска земя - за сесията на ООН.

В същото време Песков категорично отхвърли варианта за скорошна среща на Путин и украинският президент Зеленски. Песков припомни, че руските условия за такава среща са известни — това са преговори в Москва при всички гаранции за сигурност. "Среща без предварителна подготовка би била загуба на време", каза още той.