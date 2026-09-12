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Германска журналистка рискува да
се представи в мрежите за фен на Путин

12 Септ. 2026
Анжелика Герай
Анжелика Герай

Германска журналистка се представила за почитателка на Владимир Путин, за да установи контакт с руски агенти в Германия. Екипът на телевизионния канал RTL в продължение на цяла година разследвал мрежа от руски „еднократни агенти“ във Федерална република Германия, съобщи "Дойче веле". 

Журналистката на RTL, ntv и Stern Анжелика Герай поддържала фалшив канал в социалните мрежи, представяйки се за привърженичка на руските власти. В този профил тя се наричала Катя, публикувала видеоклипове с моряшка фланелка на фона на руското знаме, обикаляла около Бундестага с руския трикольор и изразявала възхищението си от Путин.

По думите на журналистката скоро с нея се свързали хора, които започнали да ѝ възлагат задачи. Например да снима различни обекти в Германия, да следи управляващата партия ХДС, оръжейни компании и неправителствени организации, както и да събира данни за контакт и лична информация за техните служители.

Както установили журналистите, работата с „еднократните агенти“ започва с обикновени и напълно законни задачи срещу малко възнаграждение. Например да се направи снимка, да се вземе пратка или да се получи SIM карта. Скоро обаче подобно сътрудничество преминава на по-сериозно и опасно ниво. Комуникацията се осъществява основно чрез Telegram. При това всеки от „еднократните агенти“ знае само отделна част от общия план, а не целия замисъл.

Профилът на Катя привлякъл вниманието на германския политик Йовица Йович от Съюза на Сара Вагенкнехт. Той поканил Герай на среща, без да подозира коя е тя в действителност. Йович ѝ дал съвети как да развива канала си занапред - например „да тъпче с крака знамето на НАТО“. Журналистката директно го попитала дали работи с руските специални служби.

„Не казвам, че руските специални служби участват в това, защото се преструвам, че съм глупак - отговорил той. - За такива неща човек уж не знае. Тоест теоретично аз не знам. А на практика - знам.“

По-късно, в публично интервю, Йович отрекъл да има връзки с руското разузнаване и да участва в кампании за дезинформация.

След като Герай публично разкрила, че „Катя“ е измислен образ, тя получила смъртна заплаха.

„Ако се опиташ да избягаш, ще получиш куршум!“, гласяло съобщението, оставено на гласовата ѝ поща.

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Ключови думи:

Анжелика Герай, Владимир Путин, RTL, Германия

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