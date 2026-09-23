МП: Достъпът до Белия дом не е право, а привилегия

Pixabay Днес ще се гледа искът на трите американски медии срещу Белия дом

CNN, MS NOW и "Политико" могат да бъдат отстранени от определени зони на Белия дом по искане на президента Доналд Тръмп, заяви Министерството на правосъдието на САЩ преди съдебно заседание по случая, предаде БГНЕС.

Трите водещи медии се обърнаха към съда, след като Тръмп разпореди да им бъде забранен достъпът до президентската резиденция като наказание за разпространяването на това, което той нарича „фалшиви новини“.

Федерален съдия насрочи заседание по жалбата за днес, предаде АФП.

В съдебно становище Министерството на правосъдието заяви, че Тръмп може да „контролира достъпа на репортерите до зони с ограничен достъп в президентската резиденция, като например Овалния кабинет“.

„Достъпът до Белия дом е привилегия – не право“, се добавя в документа.

В съдебното становище се посочва, че във вторник на трите медии са били изпратени писма, обясняващи причините на президента за забраната. Те имат срок до петък, за да възразят.

Според документа в писмата са посочени множество „случаи на отразяване“, при които медиите „са застрашили националната сигурност и са разпространявали неверни твърдения“.

В писмото до CNN се посочва материал за плановете на Тръмп да изгради бункер под балната зала в източното крило, която той изгражда. Според властите публикацията е разкрила „строго секретни“ подробности за строителството. Медията посочва също няколко свои материала за войната с Иран.

В събота на журналисти от CNN, MS NOW и "Политико" е бил отказан всякакъв достъп до територията на Белия дом, а пропуските им са били отнети.

В иска си трите медии поискаха издаването на временна ограничителна заповед срещу забраната с аргумента, че тя нарушава Първата поправка на Конституцията на САЩ, която гарантира свободата на печата.

„Тази забрана не би могла да бъде по-пряка атака срещу Първата поправка, нито по-явно нарушение на най-фундаменталните ни конституционни принципи“, заявиха медиите в съдебния документ.

Вчера Тръмп изглежда намекна, че CNN не трябва да го отразява и извън Белия дом.

„Изненадан съм, че CNN е тук и ме отразява, не трябва да сте тук“, заяви Тръмп пред журналисти, отразяващи посещението му на Общото събрание на ООН тази седмица.

Тръмп отдавна атакува медии, които са публикували критични материали за неговите предизборни кампании и администрации, като многократно нарича пресата „враг на народа“.

Забраната идва в момент, когато рейтингът му на одобрение е достигнал рекордно ниски нива, Републиканската партия е изправена пред риск да загуби контрола над Конгреса на междинните избори през ноември, а войната в Близкия изток продължава без видим край.