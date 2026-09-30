Радев: Когато Русия се чувства слаба, говори за ядрено оръжие

Зигзагите на българския премиер за войната на Русия срещу Украйна продължиха с дълга и объркана реч в Брюксел.

"Изобщо не съм адвокат на руския президент Владимир Путин и на руския външен министър Сергей Лавров. Когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие. Просто припомням, че трябва да имаме това предвид. Не може да си затворим очите за факта, че Русия разполага с ядрена мощ в Европа и това влиза в сметките. Никой не взима това предвид".

Това заяви премиерът Румен Радев в интервю за телевизия "Евронюз" на фона на новината, че Русия е изпратила нота с предупреждение, че може да използва ядрени оръжия, ако страните от НАТО се опитат да блокират Калининградска област. Москва обвини Алианса, че следва „опасен и безразсъден курс“, който създава висок риск от директен въоръжен конфликт, а при такъв Русия щяла да удари „центрове за вземане на решения“.

Радев е в Брюксел за форум, организиран от "Евронюз" и посветен на отбраната и Космоса. Участват генералният секретар на НАТО Марк Рюте, еврокомисари, евродепутати, министри, посланици и висши военни.

Българският премиер отново защити тезата си за дипломатическо решаване на войната в Украйна.

"Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни - каза той. - Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир. Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията, не чрез оръжейните доставки. Нашият призив е за взаимно изслушване и за открити канали за комуникация. Проблем е, че никой не поставя въпроса за ядрената заплаха. Дали съществува? Може би не, не знам. Винаги трябва да мислим дали сме готови за най-опасния сценарий. Колко можем да притискаме Русия, преди тя да отговори по друг начин?", смята той.

Радев отрече да е русофил и обясни защо:

"Невинаги моето политическо задължение да говоря в рамките на политически общоприетото съвпада с моя военен опит и образованието ми за стратегическа оценка. Например войната в Украйна създаде предизвикателство не само за нашата архитектура на сигурността и производствената ни база, но и за нашето единство и способностите ни, а най-вече за критичното ни мислене и реалистичния ни подход. Засегната бе възможността ни за реалистична задълбочена оценка на войната. Най-много засегна способността ни да определим постижими политически цели и да ги приложим във военна стратегия, възможността ни да определим какво е победата и как да очертаем пътя към нея, за да се постигне мир. Много е тъжно, че ако човек се отклони от обичайното политическо говорене, му се поставя незабавно етикет "проруски". Действителността не е такава. Не ме интересува подкрепата за Русия, а реалистичният подход и намирането най-сетне на пътя към мира. Това е война на изтощение и е растяща опасност, изцежда икономиката и социалните ни системи. Трябва най-накрая да се постигне равновесие между военните, икономическите и дипломатическите средства. Засега не виждам добър баланс".

Не е много ясно какво разбира премиерът под "реалистичен подход", при условие, че руският президент Путин категорично отказва да спре войната и дори увеличава военните разходи в бюджета за догодина. Увеличават се и руските провокации срещу различни европейски страни.

Радев счита, че подходът "Русия да бъде принудена да се включи в преговори с помощта на сила" е довел до "още стотици хиляди жертви, разрушена страна".

"Опасявам се от последната руска стратегия, фронтът е замразен, а Украйна изпитва недостиг на бойци. Миналата година Украйна успя с развитието на технологии да преодолее недостига на хора. Това е огромен успех и той спря руското придвижване напред по фронта. Русия има превъзходство в далекобойното оръжие", мотивира се Радев.

Той призова също за по-ефективна дипломация, когато ЕС разговаря със САЩ и добави, че бъдещето на Украйна, Молдова и страните от Западните Балкани също е в ЕС.

Според него България е силен участник в укрепването на възпирането и отбраната на източния фланг на НАТО и е вложила много средства в засилването на отбранителните си способности, като допринася и за колективната отбрана.