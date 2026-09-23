Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Радев яко оплете конците с пропагандата за контрабандата

Премиерът се скъса да се хвали как ще прави това престъпление тежко, а то е такова от десетки години

23 Септ. 2026
Румен Радев
Илияна Димитрова
Румен Радев

Премиерът Румен Радев съвсем оплете конците с контрабандата и Наказателния кодекс в опит да рекламира някаква бъдеща битка с митническите измами и корумпираните чиновници. Чистата му пропагандна акция в Министерски съвет вероятно е плод едновременно на пълно непознаване на материята и на изключително лоши съвети от хората, които са му казали да говори и да се хвали точно по тази тема.

Радев започна редовното заседание на Министерски съвет с патетично изявление, според което се внасяли промени в Наказателния кодекс (НК), с които се инкриминирали митническите нарушения. "Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление", заяви Радев. По думите на министър-председателя митническите нарушения досега се третирали като административни провинения, а през годините не е имало политическа воля за промяна.

"Текстовете, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност – преносът на стоки през външните граници на Европейския съюз (ЕС) в ущърб на европейските и националните финанси", заяви Радев и продължи: „Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и т.нар. чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобно нарушение“, поясни премиерът.

Думите му определено хвърлиха в смут цялата юридическа общност, защото контрабандата не само от десетки години е престъпление, но определено в много от хипотезите в НК е тежко престъпление. Тежко престъпление се смята престъпление, за което се предвижда над 5 години затвор. В различни варианти на квалифицираната контрабанда наказанията надминават не само 5 години, но стигат и до 20 години. Никога не е имало проблем да се съдят и митничари, каквито много разследвания и съдебни дела има, като дори има осъдени не малко хора. По няколко разследвания и дела шефове на митници дори са били или дори още са обвиняеми. 

Радев беше атакуван по тази тема дори от жената, която издигна кандидатурата му за първия президентски мандат - Корнелия Нинова, която го обвини, че е "демонстрирал потресаваща некомпетентност".

" ПР-ът е важно нещо в политиката, но зад него трябва да има нещо реално. Когато караш само на пропаганда си е жива излагация", написа Нинова в социалните мрежи. Тя твърди, че "по-голяма небивалица" от тази за контрабандата не била чувала и "по-голяма управленска некомпетентност". 
"В Наказателния кодекс има цял РАЗДЕЛ "Престъпления против митническия режим"- чл 241, 242, 242а и т.н. Първите текстове в него са от 1975 г. Последните изменения са от 2011 г. Основно внимание се отделя на контрабандата. Тя е инкриминирана през 1975 г.. Наказанията там стигат до 20 години лишаване от свобода", посочва бившата соцлидерка и разяснява, че "като следовател преди 30 години съм гледала множество такива дела". "Радев сега се сетил да инкриминира нещо инкриминирано миналия век. Друг е въпросът как се прилага", пише тя.

"Прогресистите не могат да реформират системата. Да подобрят функционирането ѝ. Овладяват каналите, за да им служат на тях. А за наивния народ - прах в очите.  Щели да пишат закон, който действа повече от 50 години!", обвинява още тя.

Накрая се оказа, че Радев явно е пропагандирал историята с контрабандата заради приети от правителство проектопромени в НК, с които според официалното съобщение на МС "се разширява наказателноправната защита на средства от Европейския съюз (ЕС) с цел засилване на противодействието на злоупотребите, засягащи финансовите интереси на ЕС".

Кабинетът сам твърди, че сред основните изменения и допълнения са: въвеждането в Наказателния кодекс на легална дефиниция на понятието „средства от Европейския съюз“, която обхваща и националното съфинансиране по европейски програми и проекти; самостоятелното криминализиране на предоставянето на неверни сведения или затаяването на сведения, за да бъдат получени средства от Европейския съюз или загдето са получени такива средства; криминализирането на квалифицираната митническа измама, засягаща приходите в бюджета на ЕС.

Законопроектът въвеждал нови легални дефиниции и за „митническо задължение в големи размери“, като за такова ще се счита задължение към бюджета на ЕС в размер на не по-малко от 10 000 евро, а за „митническо задължение в особено големи размери“ - над 100 000 евро. Разширявало се и обхватът на дефиницията за „чуждо длъжностно лице“.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, контрабанда, Наказателен кодекс

Още новини по темата

Радев призна, че не само е назначил, но и лично е избрал посланика в ОАЕ
23 Септ. 2026

Властта въвежда подслушване и 6 г. затвор за лъжесвидетелстване

22 Септ. 2026

Екатерина Бончева: Кой кара влака - Радев или Иво Христов?
21 Септ. 2026

Радев ще се разправя "брутално" с корупцията
21 Септ. 2026

МВР-шефът: Фирми за мантинели са плащали полети на Пеевски и наем на Горанов
18 Септ. 2026

Премиерът си поръча опрятни улични полицаи с добър английски

17 Септ. 2026

Радев: Не сме нито в изолация, нито в периферията на ЕС
17 Септ. 2026

Румен Радев посрещна в София втори евроскептик за месец
16 Септ. 2026

Протест срещу правителството "Радев" блокира центъра на София
15 Септ. 2026

Радев се похвали, че кабинетът е пречупил високите цени
08 Септ. 2026

Цял месец не стигна на властта да каже има ли взрив на дрона край Кардам
07 Септ. 2026

Мирчев: Ако Радев трябваше да прави Съединение, щеше да чака Путин
06 Септ. 2026

България и Словакия с радост отбелязаха, че не подкрепят Украйна

04 Септ. 2026

"Колективният Запад" не може да победи Русия, каза премиерът
04 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ