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В Русия вече даже не крият фалшифицирането на изборите (ВИДЕО ОБЗОР)

Днес, 09:27

Русия ще обяви резултатите от "Единния ден за гласуване 2026" тази вечер към 19 часа, но победата на партията на Владимир Путин "Единна Русия" е предизвестена. Преди вота бяха отстранени всички опозиционни партии, а след старта на гласуването бяха разпространени няколко "анкети", от които става ясно, че "Единна Русия" печели парламентарно мнозинство в долната камара на парламента с 53.5%, КПРФ остава втора далеч назад с 14.5% и ЛДПР с 10.1%. Смята се, че „Нови хора“ ще остане с 8,4%, а „Справедлива Русия“ ще бъде с около 6,0%. 

В социалните мрежи се разпространяват много постове, в които се вижда директна намеса на военни в избирателни секции:

Руската армия провежда „избори“ в окупираните украински територии.

В избирателна секция № 62 в Сиктивкар избирателната комисия "погрешно" раздала бюлетини, на които вече е отбелязан глас за „Единна Русия“. В останалите избирателни секции обаче всичко протича нормално: пакетите с вече попълнени бюлетини ще бъдат извадени едва след приключването на изборите.

В Санкт Петербург ръководителят на една избирателна секция беше обвинен, че е подхвърлил около 100 допълнителни бюлетини.
В отговор той започна да стъпква хартиите и да ги пъха в торби. На наблюдателите дори не беше позволено да подпишат пакетите.
 

На няколко места бяха заснети членове на секционни комисии, които пускат в урните множество бюлетини:
 

 

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