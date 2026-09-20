В Русия вече даже не крият фалшифицирането на изборите (ВИДЕО ОБЗОР)

Русия ще обяви резултатите от "Единния ден за гласуване 2026" тази вечер към 19 часа, но победата на партията на Владимир Путин "Единна Русия" е предизвестена. Преди вота бяха отстранени всички опозиционни партии, а след старта на гласуването бяха разпространени няколко "анкети", от които става ясно, че "Единна Русия" печели парламентарно мнозинство в долната камара на парламента с 53.5%, КПРФ остава втора далеч назад с 14.5% и ЛДПР с 10.1%. Смята се, че „Нови хора“ ще остане с 8,4%, а „Справедлива Русия“ ще бъде с около 6,0%.
В социалните мрежи се разпространяват много постове, в които се вижда директна намеса на военни в избирателни секции:
19 септември 2026 г.
Руската армия провежда „избори“ в окупираните украински територии.
⚡️ Russian occupation authorities conduct “elections” under armed guard, going street-to-street with soldiers to compel local residents to vote. pic.twitter.com/YXMDCWSXUS— UNITED24 Media (@United24media) 16 септември 2026 г.
В избирателна секция № 62 в Сиктивкар избирателната комисия "погрешно" раздала бюлетини, на които вече е отбелязан глас за „Единна Русия“. В останалите избирателни секции обаче всичко протича нормално: пакетите с вече попълнени бюлетини ще бъдат извадени едва след приключването на изборите.
Al seggio 62 di Syktyvar la commissione elettorale ha distribuito per errore bollettini già marcati col voto a Russia Unita.— Lunacharsky (@silupescu) 19 септември 2026 г.
Negli altri seggi invece tutto procede correttamente: i pacchi di schede già votate saranno tirati fuori solo a elezioni finite. pic.twitter.com/QkYvlqo9VW
В Санкт Петербург ръководителят на една избирателна секция беше обвинен, че е подхвърлил около 100 допълнителни бюлетини.
В отговор той започна да стъпква хартиите и да ги пъха в торби. На наблюдателите дори не беше позволено да подпишат пакетите.
In St. Petersburg, the head of a polling station was accused of stuffing about 100 extra ballots.— Motosierra (@KurminX) 19 септември 2026 г.
His response was to start trampling the papers and shoving them into bags. Observers were not even allowed to sign the packages.
That is not a glitch. That is how these elections are… pic.twitter.com/qugfcX24T4
На няколко места бяха заснети членове на секционни комисии, които пускат в урните множество бюлетини:
Russian "Elections" 😂 pic.twitter.com/Ml2e6CA1cG— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) 19 септември 2026 г.