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"Мантинели гейт" пали все по-яростна политическа битка

01 Окт. 2026
Иван Демерджиев и Делян Пеевски в пленарната зала на Народното събрание. Положението днес е "Кой кого".
БГНЕС
Иван Демерджиев и Делян Пеевски в пленарната зала на Народното събрание. Положението днес е "Кой кого".

Темата за скъпите мантинели и корупцията при пътните обществени поръчки нажежи в пореден ден политическите страсти.  Днес в парламента трябваше да има изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев, който наскоро обяви, че над 99% от държавните пари за мантинели са отишли в три обединения и една компания и че милиони са отклонявани към "фирма касичка", която е плащала разноски на депутата Делян Пеевски за частни полети. Изслушването се провали, но извън пленарната зала се разхвърчаха нови искри.

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На извънреден брифинг в кулоарите на НС депутати от ДПС начело с Пеевски настояха за проверка на договорите за доставка и монтаж на мантинели, като подчертаха, че е имало търгове само с един участник по времето на първия служебен кабинет на Гълъб Донев, когато министър на регионалното развитие е бил Иван Шишков. Това е "Юпитер 05" на Николай Иванов, известен като Ники Мантинелата, уточни Хамид Хамид. И допълни, че през есента на 2022 г. кабинетът "Донев 1" бил приел методика, която позволява договори за обществени поръчки да се индексират с над 50% оскъпяване."Юпитер 05" има няколко големи договора с АПИ, като два от тях са от края на 2022 г.", обясни Хамид.

Пеевски пък прикани медиите да разследват "интересни връзки" на съветници в кабинета на министър-председателя, които били "чести гости" на един от големите производители на мантинели. И подхвърли загадъчно: "Хубаво е да направите проучвания какви сбирки, запои и други неща се случват в някои ловни стопанства".

Халил Летифов продължи в същия дух: "Следва да се отговори на няколко въпроса - кои са свързаните лица с Ники Мантинелата, има ли връзки на висшия ешелон на управляващите от "ПБ, съветници на премиера посещавали ли са собствеността на Иванов - хотели, ловни стопанства и т. н., и каква е тяхната връзка помежду им".

 

Още трусове  

Същевременно не спират критиките на министър министър Иван Шишков към предишните управляващи, че те са сключили скандални договори с избрани частни доставчици на мантинели за 300 млн. лева с анекси за още 200 млн. и че нещата са придобили "криминален характер" - и заради високите цени, и заради лошото качество. В тази връзка преди дни той обяви, че започва масова подмяна на мантинели - този път възложена на държавното предприятие "Автомагистрали".

Междувременно независими пътни експерти направиха проверка на място - на магистрала "Хемус", и разпространиха стряскащи кадри от монтирането на новите мантинели. Последваха оправдания от строителното министерство и от  "Автомагистрали" - поставяните преградни съоръжения били временни, работата не била довършена, затова нещата изглеждали зле.

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Обясненията на "Автомагистрали"

"Преди голямото пътуване за празниците около 22 септември аварийно бе затворен отвор, предизвикан от катастрофа с тир. В момента се сменя цялата обезопасителна система на виадукта "Коренишки дол" и до няколко дни работата ще приключи, Закупените обезопасителни системи са от най-високо ниво, разполагат с всички необходими сертификати и отговарят на съответните краш тестове.  Гражданите, които пътуват по АМ „Хемус" в района на виадукта "Коренишки дол" при км 36, могат да бъдат спокойни за качеството на поставената временна ограничителна система за пътища.

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Ключови думи:

мантинели, Автомагистрали

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