"Мантинели гейт" пали все по-яростна политическа битка

Темата за скъпите мантинели и корупцията при пътните обществени поръчки нажежи в пореден ден политическите страсти. Днес в парламента трябваше да има изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев, който наскоро обяви, че над 99% от държавните пари за мантинели са отишли в три обединения и една компания и че милиони са отклонявани към "фирма касичка", която е плащала разноски на депутата Делян Пеевски за частни полети. Изслушването се провали, но извън пленарната зала се разхвърчаха нови искри.

МВР-шефът: Фирми за мантинели са плащали полети на Пеевски и наем на Горанов Фирма касичка, в която са влизали пари от обществени поръчки за мантинели, е финансирала 36 полета на санкционирания по "Магнитски" депутат Делян Пеевски.

На извънреден брифинг в кулоарите на НС депутати от ДПС начело с Пеевски настояха за проверка на договорите за доставка и монтаж на мантинели, като подчертаха, че е имало търгове само с един участник по времето на първия служебен кабинет на Гълъб Донев, когато министър на регионалното развитие е бил Иван Шишков. Това е "Юпитер 05" на Николай Иванов, известен като Ники Мантинелата, уточни Хамид Хамид. И допълни, че през есента на 2022 г. кабинетът "Донев 1" бил приел методика, която позволява договори за обществени поръчки да се индексират с над 50% оскъпяване."Юпитер 05" има няколко големи договора с АПИ, като два от тях са от края на 2022 г.", обясни Хамид.

Пеевски пък прикани медиите да разследват "интересни връзки" на съветници в кабинета на министър-председателя, които били "чести гости" на един от големите производители на мантинели. И подхвърли загадъчно: "Хубаво е да направите проучвания какви сбирки, запои и други неща се случват в някои ловни стопанства".

Халил Летифов продължи в същия дух: "Следва да се отговори на няколко въпроса - кои са свързаните лица с Ники Мантинелата, има ли връзки на висшия ешелон на управляващите от "ПБ, съветници на премиера посещавали ли са собствеността на Иванов - хотели, ловни стопанства и т. н., и каква е тяхната връзка помежду им".

Още трусове

Същевременно не спират критиките на министър министър Иван Шишков към предишните управляващи, че те са сключили скандални договори с избрани частни доставчици на мантинели за 300 млн. лева с анекси за още 200 млн. и че нещата са придобили "криминален характер" - и заради високите цени, и заради лошото качество. В тази връзка преди дни той обяви, че започва масова подмяна на мантинели - този път възложена на държавното предприятие "Автомагистрали".

Междувременно независими пътни експерти направиха проверка на място - на магистрала "Хемус", и разпространиха стряскащи кадри от монтирането на новите мантинели. Последваха оправдания от строителното министерство и от "Автомагистрали" - поставяните преградни съоръжения били временни, работата не била довършена, затова нещата изглеждали зле.

"Перфектните" мантинели на министър Шишков отиват на прокурор Институтът за пътна безопасност направи ново стряскащо откритие. Този път за мантинелите.

Обясненията на "Автомагистрали"

"Преди голямото пътуване за празниците около 22 септември аварийно бе затворен отвор, предизвикан от катастрофа с тир. В момента се сменя цялата обезопасителна система на виадукта "Коренишки дол" и до няколко дни работата ще приключи, Закупените обезопасителни системи са от най-високо ниво, разполагат с всички необходими сертификати и отговарят на съответните краш тестове. Гражданите, които пътуват по АМ „Хемус" в района на виадукта "Коренишки дол" при км 36, могат да бъдат спокойни за качеството на поставената временна ограничителна система за пътища.