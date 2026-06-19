“ДаллБогг” е било гарант на 1.4 млрд. лв. по инхаус договори на “Автомагистрали”

Застрахователното дружество “ДаллБогг: Живот и здраве” е било гарант на огромни суми по инхаус договорите на “Автомагистрали”. То е гарантирало със застраховки авансовия плащания и обезпечения по изпълнението на договори в размер на 1.4 млрд. лв. Към момента не е ясно има ли проблем с тези застраховки и как ще бъде гарантиран интересът на държавата като възложител.

Това показват справки за застраховките, сключвани по скандалните инхаус договори на “Автомагистрали”.

Според изчерпателни таблици от този период, с които "Сега" разполага, дружеството е било гарант на огромна част от раздадените аванси по инхаус договорите. Така например то е застраховало риска по изплатени аванси за 478 млн. лв. за участъци 7–9 от магистрала „Хемус“ чрез две полици с обща премия от 11.3 млн. лв.

За 9.9 млн. лв. пък е сключена и застраховка за риска по аванс от 312 млн. лв. за участъци от 1 до 6.

“ДаллБогг” е застрахователното дружество и по договора за укрепване на свлачища, като там е застрахован риск по платен аванс в размер на 221 млн. лв. При инхаус договора застрахователната сума по платения аванс е 379 млн. лв., с премия на застраховката от 9 млн. лв. Дадените дотук примери не са изчерпателни.

Сроковете по тези полици в справката на “Сега” са изтекли, но най-вероятно са били удължени с анекс.

“Сега” изпрати въпроси на АПИ какво се случва след отнемането на лиценза на дружеството и как ще бъде гарантиран интересът на агенцията като възложител, но в рамките на седмица отговор не бе получен. Тези въпроси постави и депутатът от ПП Богдан Богданов.

“Един от любимите застрахователи на предходната власт е с отнет лиценз. “ДаллБогг” са основен застраховател за стотици милиони аванси по ключова инхраструктура …(онези, изнасяни с торби). Само за 2020 г. те получават 45 млн. лв. за застраховки, обезпечаващи “Автомагистрали”. Те са застрахователя и по договор за 800 млн. лв. за магистралата “Русе-Бяла”. Сега АПИ и МРРБ нямат покритие на рисковете, освен ако спешно не накарат строителите да заменят полиците “ДаллБогг” с истински банкови гаранции", написа Богданов във "Фейсбук".

Както “Сега” писа в разгара на скандала, много от договорите са били гарантирани със застраховки, вместо с банкови гаранции. Още когато това се разбра възникнаха въпроси какво ще се случи при евентуално отнемане на лиценз на застраховател.