КФН отне лиценза на застрахователя "ДаллБогг: Живот и Здраве"

Комисията за финансов надзор отне лиценза за извършване на застрахователна дейност на "ДаллБогг: Живот и здраве" АД.

Решението е взето днес, 9 юни, и идва след поредица от надзорни мерки срещу дружеството през последната година заради груби и системни нарушения на изискванията в Кодекса за застраховането и правилата за пазарно поведение, посочиха от регулатора.

Отнемането на лиценза на застрахователната компания не означава, че тя спира да изпълнява задълженията си по сключените и действащи застраховки, обясниха по-късно днес на специален брифинг от финансовия регулатор. Тези застраховки остават валидни и застрахователят ще продължи да обслужва застрахованите лица.

Тази сутрин управлението на "Далл Богг: Живот и здраве" е прехвърлено към двама квестори, които ще обработват претенциите. Целият досегашен персонал на компанията е напуснал, но квесторите могат да назначат нови хора.

"ДаллБогг: Живот и здраве" е лидер на пазара на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" у нас с валидни над 290 хиляди застраховки. Освен това има и 51 хиляди други видове валидни застраховки, информираха от КФН.

"Ако някой има възникнали претенции от днес нататък, трябва да се обърне към застрахователното дружество на адрес "Г. М. Димитров" №1 в София. Ако то не може да плати възникналата претенция по "Гражданска отговорност", то първо събира всички претенции и ги предава на Гаранционния фонд", обясни зам.-председателят на КФН с ресор "Застраховане" Пламен Данаилов.

За останалите видове застраховки възникнали претенции ще се покриват от самия застраховател, докато той има пари.

Активите на Гаранционния фонд са 211 млн. евро към края на април 2026 г. и с ежемесечните парични потоци мисля, че ще са достатъчни, за да се покриват плащанията по активните полици, увери директорът на фонда Максим Колев. Българският фонд ще трябва да покрие и евентуален недостиг за плащането на обезщетенията по настъпили щети в Полша, Италия, Румъния и други, където "ДаллБогг" имаше дейност до миналата година, когато тя бе спряна.

Пенсионно-осигурителната компания "ДаллБогг", която е директна собственост на застрахователя, ще продължи да работи, а парите на осигурените лица са защитени, увери зам.-председателят на КФН Диана Йорданова.

На 2 април 2026 г. КФН наложи забрана на застрахователното дружество "ДаллБогг: Живот и Здраве" да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори, както и да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях. Тогава от комисията обявиха, че целта е защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията, а причината са нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането.

Преди това през октомври 2025 г. КФН забрани на застрахователната компания да осъществява застрахователна дейност в други държави от Евросъюза до отстраняване на нарушенията в пазарното си поведение и недостатъчност на техническите резерви. Преди това заради същите нарушения финансовите регулатори на Полша и Румъния наложиха забрани за сключване на нови застрахователни договори от "ДаллБогг: Живот и Здраве" на територията на двете страни.

"Застрахователят не отговаря за капиталовите изисквания – установен е недостиг на техническите резерви от 280 млн. евро", заяви днес шефът на КФН Васил Големански по повод отнемането на лиценза. Застрахователят е представил план за попълване на недостига, но КФН не го е одобрила, тъй като според нея той е "очевидно неадекватен". Освен това застрахователната компания е нарушила заповедта да се разпорежда с активите си, а също така има регистрирани груби и системни нарушения на застрахователната дейност извън страната – в ЕС и по "Зелена карта".

Отговорът на "ДаллБогг":

„Днес мафията в КФН и техните ментори, за което сме информирали обществеността и новото правителство от дълго време довършиха своя заговор.“ Това заявиха от застрахователното дружество „ДаллБогг: Живот и здраве“, след като по-рано днес КФН отне лиценза му.

„След като поискаха компанията от собствениците и не я получиха, днес й отнеха лиценза. Финансовото задушаване, инсинуациите и манипулациите продължават повече от 14 месеца. Въпреки всички неоснователни обвинения ДаллБогг и неговите акционери вече сътрудничат на назначените квестори за стриктно изпълнение на закона и са в пълна готовност да съдействат на всички сезирани правоохранителни органи за доказване на истината“, се казва още в офциалната позиция на дружеството.