Осигурените в "ДаллБогг" могат да сменят пенсионния си фонд

Pixabay Ще се търси вариант за собствеността на пенсионната компания, но това не засяга спестяванията на осигурените в нея.

Клиентите на пенсионните фондове на "ДаллБогг: Живот и здраве" могат да сменят фонда си по общия ред, като прехвърлят партидите си в друг от универсалните фондове. Това обясни Комисията за финансов надзор, след като по-рано през седмицата окончателно отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве". Застрахователното дружество е едноличен собственик на пенсионната компания, но вече не отговаря на изискванията да е акционер в пенсионноосигурително дружество. Това означава, че назначените квестори ще трябва да търсят нов собственик на пенсионната компания или да прехвърлят клиентите й в други фондове. Прехвърлянето обаче може да направи и всеки осигурен там по собствено желание.

КФН предприема мерки за защита на осигурените лица в пенсионните фондове, коментира по този повод зам.-председателят на комисията Диана Йорданова. Пенсиите на хората са напълно защитени, тъй като двете компании са отделни дружества, подчертаха от комисията.

Към края на март 2026 г. фондовете на дружеството обслужват над 51 269 лица или 1,23% от общия брой осигурени в универсалните пенсионни фондове. В компанията има и близо 100 получатели на пенсионни и разсрочени плащания. Дори след началото на проблемите в "ДаллБогг", има хора, които прехвърлят в този фонд партидите си, показва проверка на "Сега" в статистиката на КФН за смяната от един фонд в друг. 2000 души обаче са се изтеглили оттам, поради което крайната равносметка от смените тази година е минус 272 души.

Към края на март в универсалния фонд на "ДаллБогг: Живот и здраве" има 98,559 млн. евро нетни активи. Средната сума в партидите е около 1916 евро. Доходността за последните две години е 2,69%, като е по-ниска в сравнение с останалите фондове, показват данни към края на първото тримесечие. "ДаллБогг" е най-младият пенсионен фонд у нас.

Назначените квестори имат задача да опазят имуществото на дружеството и да гарантират, че не се извършват разпоредителни действия с него, без изричното разрешение на надзорния орган, посочват от КФН. Оттам уверяват, че извършват строг мониторинг на всички действия от страна на акционерите на пенсионното дружество, банката му и банката-попечител на пенсионните фондове и в рамките на закона предприемат съответните надзорни действия, с цел защита на интересите на осигурените лица и пенсионерите.

КАК СЕ СМЕНЯ ФОНД

Можете да прехвърлите индивидуалната си партида от един универсален пенсионен фонд в друг. Прехвърляне е разрешено, когато е изтекла една година от датата на последното от следните събития:

сключване на първия ви осигурителен договор или служебното ви разпределение;

възобновяване на осигуряването в пенсионен фонд;

предишно прехвърляне от фонд в друг съответен такъв.

За целта подавате заявление до пенсионноосигурителното дружество, в което желаете да преминете. Това става на място в офис на дружеството, чрез осигурителен посредник или по електронен път. Промяната е безплатна и влиза в сила от деня на прехвърляне на средствата ви в новоизбрания фонд.