КФН наложи безсрочна забрана на "ДаллБогг" да застрахова в чужбина

Илияна Кирилова Наложената забрана не засяга дейността на застрахователя в България и не спира разпространението на негови застрахователни продукти на територията на страната, посочват от КФН.

Комисията за финансов надзор (КФН) наложи нова забрана на застрахователната компания „ДаллБогг: Живот и Здраве“ за трансгранична дейност по всички класове застраховки в други държави членки на Европейския съюз.

Решението е взето днес, 1 октомври 2025 г., а срокът на действие е до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.

Наложената забрана не засяга дейността на застрахователя в България и не спира разпространението на негови застрахователни продукти на територията на страната, посочват от КФН.

От регулатора припомнят, че на 1 юли 2025 г., на дружеството бе наложена тримесечна забрана да сключва застрахователни договори, да удължава срока на вече сключените и да разширява покритието по тях при осъществяване на трансгранична застрахователна дейност.

За тези три месеца на застрахователя е дадена възможност да предприеме всички необходими мерки, с които да синхронизира дейността си с нормативните изисквания на съответните държави членки, в които извършва дейност.

Това обаче не се е случило - въпреки отчетените от застрахователя мерки за подобряване на организацията на дейността му, "все още не са преодолени всички слабости, несъответствия и нарушения на пазарното му поведение, свързани с оплакванията и опасенията на надзорните органи в приемащите държави членки", посочват от регулатора.

Освен това КФН е установенила и несъответствия на „ДаллБогг: Живот и Здраве“ с приложимите регулаторни изисквания към финансовото състояние на застрахователите с право на достъп до единния пазар.

Затова регулаторът налага новата забрана мерки, която е безсрочна - до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.

КФН припомня, че предприетите мерки спрямо дружеството са основани на координираната работа с надзорните органи на други държави членки – Полша, Румъния, Гърция, Италия и Испания, в засилено сътрудничество с Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване EIOPA.

На 29 септември румънският застрахователен надзор ASF реши да забрани на застрахователната компания „ДаллБогг: Живот и Здраве“ да сключва нови застрахователни договори на територията на Румъния, считано от 1 октомври 2025 г., за неопределен срок.

Забрана за извършване на дейност в Полша по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите бе наложена от 17 април 2025 г. и от полския надзорен орган KNF за неопределено време.