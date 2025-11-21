Васил Терзиев се подигра с архитектите и строителите

КАБ Вчера бе разпространена снимка от срещата на представители на браншовите организации с Васил Терзиев. Часове след срещата той внесе директно нова структура в обратна посока на критиките.

Столичният кмет Васил Терзиев прегази експертните позиции на камарите на архитектите и строителите по темата за ролята и мястото на главния архитект. Вчера Терзиев е провел срещи с представители на сектора, на които е изтъкнал, че се съобразява с получените бележки. Общината бе остро критикувана, че обезкървява екипа на главния архитект и от 165 души служители го оставя с 56. След срещите Терзиев е внесъл директно в СОС ново предложение за структурата, в която главният архитект вече разполага с числом и словом нула души екип.

Това стана ясно късно вчера след проведени от Терзиев разговори и публикувания нов вариант на структура на общинската администрация. Първият предложен от Терзиев вариант бе отхвърлен от СОС, като основната част от аргументите бяха именно случващото се в направление архитектура и градоустройство. Сега структурата се предлага в още по-краен вид.

Според новия вариант абсолютно целият екип на главния архитект се прехвърля към новия предложен заместник кмет за градско развитие. Той ще разполага със 140 души екип според последната версия на структурата. В предходния вариант за новия заместник кмет бяха предвидени 85 щатни бройки. Главният архитект остава сам самичък - отделен ред с 1 щатна бройка в структурата на общината.

Това предложение изглежда абсурдно на фона на острите критики, отправени срещу Терзиев от Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България и Камарата на строителите. И в трите позиции бе остро критикувана прехвърлянето на дейността на направлението към заместник-кмет, което създава риск за политически зависимости. Решението според трите камари влиза в колизия и със Закона за устройство на територията, който в своя чл. 5 ал. определя ясно функциите на главните архитекти - "

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на звената по ал. 6 и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по този закон. Главният архитект на общината координира и контролира дейността на главните архитекти на райони.

Според Терзиев и юридическия му екип нищо не пречи главният архитект да извършва това, без да разполага с експерти и да ги ръководи. Вместо това той щял да работи съвместно с подчинените на новия заместник-кмет служители. Кметът отбеляза, че такава практика съществува във Варна и Бургас. Този път екипът на Терзиев е изтъкнал повече юридически аргументи, като е изброил всички правомощия на кмета по съществуващото законодателство. Според Терзиев реализирането на управленска програма е възможно само ако ръководенето на специализираната администрация е в ръцете на екипа на кмета.

Твърде дълго време столичният кмет е прехвърлял своите отговорности към главния архитект, който по закон е експертна фигура, а не част от политическия кабинет на градското управление, пише Терзиев. Според него приравняването на главния архитект с позицията на управленския екпи се стигало до обезличаване на главния архитект и губене на независимост. Тази позиция е точно на 180 градуса от изразеното експертно становище от архитекти и строители.

Спряганият за нов заместник - кмет по градско развитие арх. Любомир Георгиев защити днес новата структура в ефира на БНТ.

Арх. Любо Георгиев: За да мога да започна, трябваше реформа

"Сега има внесена реформа. Практически, за да мога аз да започна работа, трябваше да има такава реформа. Иначе просто няма поле за действие. Второ - забелязвам промяна в стила на действие, в подхода, който се надявам да става все по-диалогичен. Мисля, че г-н Терзиев все повече кооперативни хора и хора, които могат да работят в екип, събира около себе си", коментира в ефира на БНТ арх. Георгиев. Той не коментира разрива на Терзиев с главния архитект Богдана Панайотова, но според него до тук се е стигнало заради поведението на Панайотова и разминаване с направените заявки при спечеления от нея конкурс. "Главният архитект не може и не трябва да бъде част от политическия кабинет. Именно затова е важно да се върне експертната функция на главния архитект, а не както е сега - той е огромен администратор на всички преписки и на какви ли не неща, свързани отвъд законовите правомощия", коментира спряганият за заместник кмет по градското развитие архитект.