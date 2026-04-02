КФН забрани на "ДаллБогг" да сключва нови застраховки

Илияна Кирилова През октомври 2025 г. КФН забрани на застрахователната компания "ДаллБогг Живот и Здраве" да осъществява застрахователна дейност в други държави от Евросъюза до отстраняване на нарушенията в пазарното си поведение и заради недостатъчност на техническите резерви.

Със свое решение от днес, Комисията за финансов надзор наложи забрана на застрахователното дружество "ДаллБогг Живот и Здраве" да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори, както и да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях.

"Целта е защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията. Причината са нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането", посочват от финансовия регулатор.

От комисията уточняват, че настоящото решение не засяга сключените до момента застраховки.

Забраната подлежи на незабавно изпълнение и ще действа до отстраняването на нарушенията. От регулатора обаче не посочват какви конкретно нарушения трябва да отстрани "ДаллБогг Живот и Здраве".

През октомври 2025 г. КФН забрани на застрахователната компания да осъществява застрахователна дейност в други държави от Евросъюза до отстраняване на нарушенията в пазарното си поведение и недостатъчност на техническите резерви. Преди това заради същите нарушения финансовите регулатори на Полша и Румъния наложиха забрани за сключване на нови застрахователни договори от "ДаллБогг Живот и Здраве" на територията на двете страни.

Тогава КФН обяви, че е координирала надзорната си намеса със сродните органи не само на Полша и Румъния, но и Гърция, Италия и Испания, както и с Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване EIOPA.

През декември 2025 г. застрахователят реагира остро, като обяви действията на регулатора за "институционален произвол" и "репресия". Дружеството дори обвини КФН, че ги принуждава да повишат цените на "Гражданска отговорност", което според тях е картелно поведение в противоречие на пазарната икономика и политиката за ограничаване на инфлацията преди приемането на еврото.

От КФН обявиха реакцията на "ДаллБогг Живот и Здраве" като "манипулация на общественото мнение и изопачаване на фактите", както и "недопустим натиск върху работата на комисията като независим орган и заплаха за стабилността на финансовия пазар".

Комисията цитира данни за покупко-продажби от дружеството и свързани лица на недвижими имоти под балансовата им стойност въпреки отчетени затруднения с ликвидността и забавяния при изплащането на обезщетения на застрахованите лица.

В този спор Асоциацията на българските застрахователи застана на страната на КФН. "АБЗ изразява своята подкрепа за ръководството на Комисията за финансов надзор и готовност за продължаване на конструктивното сътрудничество в интерес на стабилен застрахователен пазар и ефективна защита на интересите на нашите потребители", обявиха от асоциацията.

"Основен приоритет в дейността на Комисията за финансов надзор остава защитата на потребителите на застрахователни услуги чрез ефективен контрол и регулаторни механизми. Институцията ще продължи да спазва буквата на закона и ще санкционира всеки, който се опита да го нарушава", се казва в днешното съобщение на КФН.