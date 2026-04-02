КФН забрани на "ДаллБогг" да сключва нови застраховки

Настоящото решение не засяга сключените до момента договори 

02 Апр. 2026
Илияна Кирилова
През октомври 2025 г. КФН забрани на застрахователната компания "ДаллБогг Живот и Здраве" да осъществява застрахователна дейност в други държави от Евросъюза до отстраняване на нарушенията в пазарното си поведение и заради недостатъчност на техническите резерви.

Със свое решение от днес, Комисията за финансов надзор наложи забрана на застрахователното дружество "ДаллБогг Живот и Здраве" да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори, както и да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях.

"Целта е защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията. Причината са нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането", посочват от финансовия регулатор.

От комисията уточняват, че настоящото решение не засяга сключените до момента застраховки. 

Забраната подлежи на незабавно изпълнение и ще действа до отстраняването на нарушенията. От регулатора обаче не посочват какви конкретно нарушения трябва да отстрани "ДаллБогг Живот и Здраве".

През октомври 2025 г. КФН забрани на застрахователната компания да осъществява застрахователна дейност в други държави от Евросъюза до отстраняване на нарушенията в пазарното си поведение и недостатъчност на техническите резерви. Преди това заради същите нарушения финансовите регулатори на Полша и Румъния наложиха забрани за сключване на нови застрахователни договори от "ДаллБогг Живот и Здраве" на територията на двете страни.

Тогава КФН обяви, че е координирала надзорната си намеса със сродните органи не само на Полша и Румъния, но и Гърция, Италия и Испания, както и с Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване EIOPA.

През декември 2025 г. застрахователят реагира остро, като обяви действията на регулатора за "институционален произвол" и "репресия". Дружеството дори обвини КФН, че ги принуждава да повишат цените на "Гражданска отговорност", което според тях е картелно поведение в противоречие на пазарната икономика и политиката за ограничаване на инфлацията преди приемането на еврото.

От КФН обявиха реакцията на "ДаллБогг Живот и Здраве" като "манипулация на общественото мнение и изопачаване на фактите", както и "недопустим натиск върху работата на комисията като независим орган и заплаха за стабилността на финансовия пазар".

Комисията цитира данни за покупко-продажби от дружеството и свързани лица на недвижими имоти под балансовата им стойност въпреки отчетени затруднения с ликвидността и забавяния при изплащането на обезщетения на застрахованите лица.

В този спор Асоциацията на българските застрахователи застана на страната на КФН. "АБЗ изразява своята подкрепа за ръководството на Комисията за финансов надзор и готовност за продължаване на конструктивното сътрудничество в интерес на стабилен застрахователен пазар и ефективна защита на интересите на нашите потребители", обявиха от асоциацията.

"Основен приоритет в дейността на Комисията за финансов надзор остава защитата на потребителите на застрахователни услуги чрез ефективен контрол и регулаторни механизми. Институцията ще продължи да спазва буквата на закона и ще санкционира всеки, който се опита да го нарушава", се казва в днешното съобщение на КФН.

