От "ДаллБогг" опитали тайно да продадат пенсионното си дружество

„Прехвърлянето на пенсионното дружество не е осъществено, но наличието на такъв договор за нас е тревожен факт. Затова сме сигнализирали прокуратурата“, каза шефът на КФН Васил Големански.

Застрахователната компания "Далл Богг: Живот и здраве", на която Комисията за финансов надзор отне лиценза преди два месеца, е опитала да продаде тайно пенсионното си дружество. Това съобщиха на брифинг председателят на финансовия регулатор Васил Големански и заместникът му Пламен Данаилов.

В деня, в който КФН е взела решение за отнемането на лиценза, до комисията е постъпило уведомление от „Търговска лига“, че има сключен договор с дата 16 декември 2025 година за прехвърляне на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“, което е 100% собственост на застрахователното дружество, съобщи Големански, цитиран от БТА. Цената по сделката е 11 млн. евро.

Прехвърлянето не е осъществено, тъй като на 2 април КФН е забранила на застрахователя разпореждане с активи.

„Прехвърлянето не е осъществено, но наличието на такъв договор за нас е тревожен факт. Затова сме сигнализирали съответните органи, прокуратурата“, каза Големански.

Застрахователното дружество с отнет лиценз е извършило и други продажби на активи, които пряко нарушават интересите на застрахованите лица и увреждат имуществото на компанията. Председателят на КФН заяви още, че през миналата седмица в КФН са пристигнали уведомления за съдебни решения в Софийския градски съд, Окръжен съд - Враца и Окръжен съд - Велико Търново за прехвърляне на имоти, които са други активи на дружеството, на база сключени предварителни договори за продажба. Уведомленията са изпратени, защото е поискано от съда тези договори да бъдат обявени за окончателни.

Предварителните договори са с дата от края на март тази година, като квесторите, които поеха управлението на застрахователното дружество, са предприели мерки за обжалването на тези актове.

Става дума за три имота, които се намират в Бусманци, Велико Търново и Враца, поясни зам.-председателят на КФН Пламен Данаилов. Имотът в Бусманци е бил придобит от застрахователя за 47,5 млн. лева, като продажната сума в предварителния договор е за около 15 млн. евро. Имотът във Велико Търново е придобит от дружеството за около 9 млн. лева, като продажната цена в предварителния договор е 1,2 млн евро. Имотът във Враца е бил придобит за около 14 млн. лева, като впоследствие пазарната му стойност е преоценена на 80 млн. лева, но по договор се продава за около 14 млн. евро.

Голяма част от плащанията по тези сделки са чрез цесии. Сезирана е и Националната агенция за приходите, тъй като задатъкът по тези сделки е бил плащан кеш в нарушение на ограниченията за максималния размер на сумите, които могат да се разплащат в брой у нас.

Данаилов заяви, че активните застраховки в "ДаллБогг: Живот и здраве“ намаляват с между 8000 и 10 000 на седмица, тъй като дружеството има забрана да сключва нови договори.

Квесторите са констатирали пълен организационен хаос в дружеството относно начина, по който се обработва информация и се комуникира с клиентите, като са предприети действия за възстановяване на нормалната комуникация. Системата, която обработва претенциите, се управлява от сръбска IT фирма, като в момента се водят преговори с нея да се осигури пълен достъп до базата данни, каза Данаилов.

„Полиците са валидни и щетите по тях ще бъдат изплащани“, увери шефът на КФН Васил Големански. На сайтовете на застрахователното дружество и на КФН ще бъдат публикувани ясни инструкции към кого да се обръщат застрахованите лица.

КОНТРА

От "Далл Богг" обвиниха регулатора в манипулиране на общественото мнение и правораздавателните органи. И дори обвиниха новото ръководство на КФН в незаконно отнемане на лиценза и опит да отнемат компанията от собствениците ѝ чрез финансово задушаване и разграбване.

Всички разпореждания с дълготрайни активи на дружеството преди забраната от 2 април са извършени законосъобразно, потвърдени от принудително наложените оценки на КФН и единствено с цел осигуряване на ликвидни средства в интерес на застрахованите и правоимащи лица. Например, ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД не беше включен в краткосрочния реалистичен план, изпратен на 11 май в КФН, точно защото беше вече отдавна продаден, обясняват собствениците на компанията. Според тях КФН злонамерено не са споменали този факт.



Въпреки конспиративната кампания за превземане на застрахователя през последните много месеци, "ДаллБогг" и неговите акционери продължават да сътрудничат на назначените квестори за стриктно изпълнение на закона и са в пълна готовност да съдействат на всички сезирани правоохранителни органи за доказване на истината, се казва в позиция на компанията.