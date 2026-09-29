Търговците скочиха срещу вдигането на лимита на ваучерите за храна

Търговските вериги са крайно недоволни от почти двойното повишение на лимита на ваучерите за храна, които работодателите дават на своите служители в добавка към заплатите им.

Правителството предлага от 2027 г. годишната квота на ваучерите за храна да се вдигне от 818 млн. евро на 1.5 млрд. евро, а месечният таван на сумата, която може да получи един работник, да нарасне от сегашните 102 евро на 200 евро, като се въвежда и 7% данък. Така в крайна сметка работникът, ако получава месечния максимум, ще разполага със 186 евро.

"Увеличаването на стойността на ваучерите за храна ще доведе директно до по-високи цени в магазините", обяви пред Нова тв изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Причината са по-високите разходи на търговците за обработка на ваучерите и таксите, които плащат на банките, в сравнение с плащанията в брой или само с банкови карти.

"Ето ви поредния алогизъм в правителствените мерки, които бяха пуснати като пакет: увеличаването два пъти на стойността на ваучерите директно води до по-високи цени", каза Вълканов.

Той посочи, че при плащане с ваучер за храна търговците плащат 3 различни вида такси. Затова според него ваучерите са най-скъпият за магазина начин за плащане на хранителни продукти.

Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия коментира и плановете на правителството да въведе данък "свръхпечалба" за големите търговски вериги.

"Печалбата се мери като процент от приходите. Нормата ѝ в търговията с храни на дребно спада. Проблемът е, че се сравняват абсолютни стойности. Държавата реално не отчита, ако магазинът е разширил мрежата си и е отворил нови работни места", посочи Вълканов.

По думите му потенциалните средства, които може да се съберат от големите вериги, са незначителни на фона на дупката в държавния бюджет.

В същото време Вълканов обърна внимание на операторите на ваучери за храна, чийто бизнес значително ще нарасне при тези планове на правителството да повиши лимитите на ваучерите. "Ако финансовият министър си направи труда да провери печалбите при ваучер операторите - тия, на които сега ще им се даде два пъти повече бизнес - оттам може да вземе по-голям данък свръхпечалба, отколкото търговията на дребно", каза Вълканов.

"Когато държавата ти подарява един бизнес, както в случая са ваучерите за храна, и сега ще го удвои, ето това е примерът за свръхпечалба: на вас ви падат едни пари отгоре. На търговеца никакви пари не са му паднали отгоре, защото той купува и продава с минимална разлика", заяви той.