Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Търговците скочиха срещу вдигането на лимита на ваучерите за храна

Това ще доведе до повишение на цените заради по-големите разходи, предупредиха веригите

Днес, 11:28
Илияна Кирилова

Търговските вериги са крайно недоволни от почти двойното повишение на лимита на ваучерите за храна, които работодателите дават на своите служители в добавка към заплатите им.

Правителството предлага от 2027 г. годишната квота на ваучерите за храна да се вдигне от 818 млн. евро на 1.5 млрд. евро, а месечният таван на сумата, която може да получи един работник, да нарасне от сегашните 102 евро на 200 евро, като се въвежда и 7% данък. Така в крайна сметка работникът, ако получава месечния максимум, ще разполага със 186 евро. 

"Увеличаването на стойността на ваучерите за храна ще доведе директно до по-високи цени в магазините", обяви пред Нова тв изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.  Причината са по-високите разходи на търговците за обработка на ваучерите и таксите, които плащат на банките, в сравнение с плащанията в брой или само с банкови карти.

"Ето ви поредния алогизъм в правителствените мерки, които бяха пуснати като пакет: увеличаването два пъти на стойността на ваучерите директно води до по-високи цени", каза Вълканов.

Той посочи, че при плащане с ваучер за храна търговците плащат 3 различни вида такси. Затова според него ваучерите са най-скъпият за магазина начин за плащане на хранителни продукти.

Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия коментира и плановете на правителството да въведе данък "свръхпечалба" за големите търговски вериги.

"Печалбата се мери като процент от приходите. Нормата ѝ в търговията с храни на дребно спада. Проблемът е, че се сравняват абсолютни стойности. Държавата реално не отчита, ако магазинът е разширил мрежата си и е отворил нови работни места", посочи Вълканов.

По думите му потенциалните средства, които може да се съберат от големите вериги, са незначителни на фона на дупката в държавния бюджет. 

В същото време Вълканов обърна внимание на операторите на ваучери за храна, чийто бизнес значително ще нарасне при тези планове на правителството да повиши лимитите на ваучерите. "Ако финансовият министър си направи труда да провери печалбите при ваучер операторите - тия, на които сега ще им се даде два пъти повече бизнес - оттам може да вземе по-голям данък свръхпечалба, отколкото търговията на дребно", каза Вълканов.

"Когато държавата ти подарява един бизнес, както в случая са ваучерите за храна, и сега ще го удвои, ето това е примерът за свръхпечалба: на вас ви падат едни пари отгоре. На търговеца никакви пари не са му паднали отгоре, защото той купува и продава с минимална разлика", заяви той.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ваучери за храна

Още новини по темата

Слагат 7% данък върху ваучерите за храна
24 Септ. 2026

Ваучерите за храна вече достигат до близо 900 000 работещи
02 Март 2026

Ще мога ли да си използвам ваучерите за подарък, закупени в левове, и през новата година?
29 Дек. 2025

Потребителите искат до 300 лв. месечно ваучери за храна

07 Окт. 2025

Фирмите за ваучери за храна настояват за по-голяма квота през 2025 г.
29 Яну. 2025

Месечната сума на ваучерите за храна може да стане 300 лв.
29 Юли 2024

Ваучерите за храна може да "поскъпнат" догодина
19 Юли 2024

Фирмите вече дават само електронни ваучери за храна
02 Юли 2024

Ваучерите за храна ще достигнат рекордните 1.4 млрд. лв. тази година
12 Юли 2023

Ваучерите за храна да се вдигнат до 80 лева догодина, искат депутати

16 Ноем. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ