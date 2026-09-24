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Слагат 7% данък върху ваучерите за храна

Правителството ще увеличи максималната месечна сума до 200 евро и ще прибере 14 евро от новото облагане

Днес, 15:32
От две години ваучерите за храна са на електронен носител.
От две години ваучерите за храна са на електронен носител.

Правителството смята сериозно да увеличи през 2027 г. максималната месечна сума, която работодателите може да предоставят на служителите под формата на ваучери за храна, но в същото време въвежда данък върху тях.

В момента едно лице може да получи ваучери за храна на стойност до 102 евро на месец, като върху тях не се дължи нито данък, нито осигуровка. От догодина се предлага месечният таван да нарасне до 200 евро. Върху тях обаче ще се начислява 7% окончателен данък, с което максималната сума ще намалее до 186 евро.

От самото си създаване ваучерите за храна са били необлагаем доход за работниците и служителите. Върху тях не се дължат и осигуровки, с което бяха привлекателен бонус и за работодателите, добавян към работните заплати. Правителството на Румен Радев е първото, което смята да въведе данък върху ваучерите за храна.  Освобождаването от осигурителни вноски се запазва.

От Асоциацията на операторите на ваучери изразиха надежда, че много работодатели ще увеличат месечните суми, които предоставят за храна, така че да се компенсира намалението след облагането им.  Това е обаче никак не е сигурно, като много по-вероятно е заради новия данък да намалеят разполагаемите суми за покупка на хранителни стоки. Данъкът от 7%  ще се заплаща от работниците, но ще се удържа от работодателя, който ще го внася в хазната.

В момента над 850 000 работещи в страната получават и пазаруват с ваучери за храна.

Наред с месечния таван от догодина ще се увеличи и годишната квота, която може да бъде предоставена на работещите под формата на ваучери - от 818 млн. евро на 1.5 млрд. евро. От асоциацията очакват благодарение на това ваучерите да не привършват месеци преди края на годината.

Въвеждането на новия данък има за цел осигуряване на допълнителни приходи за държавния бюджет,  става ясно от мотивите към данъчните промени. "По този начин се постига баланс между предоставянето на по-висока номинална стойност на социалната придобивка и нейното данъчно облагане", пише в тях.

Предвижда се данъкът да се внася до края на месеца, следващ месеца на предоставяне на ваучерите, което ще осигури текущо и своевременно постъпване на приходите в държавния бюджет.

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ваучери за храна

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