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Сделка за 20 млрд. долара за активите на „Лукойл“ остава блокирана

Споразумението обхваща активи в 17 държави, сред които рафинерията в Бургас

Днес, 08:31

Сделката за продажбата на международния бизнес на „Лукойл“ на стойност 20 милиарда долара към американската инвестиционна група „Карлайл“ (Carlyle) остава блокирана от администрацията на президента Доналд Тръмп, съобщава „Файненшъл таймс“. Споразумението обхваща активи в 17 държави, сред които рафинерията в Бургас, румънската „Петротел“ и дял в „Зееланд“ в Нидерландия.

Въпреки че продажбата е получила зелена светлина от финансовото министерство на САЩ (OFAC), окончателното одобрение се бави близо десет месеца от Съвета за национална сигурност, Държавния департамент и Министерството на енергетиката. От „Карлайл“ посочват, че финализирането би пуснало в експлоатация неизползван капацитет от 100 000 до 150 000 барела гориво дневно, облекчавайки цените на пазара на фона на глобален недостиг на дизел.

Международните операции на „Лукойл“ бяха отделени след наложените от Вашингтон санкции през октомври миналата година. В момента активите функционират с временни лицензи, които изтичат на 22 октомври, докато Белият дом отказва коментар по казуса.

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