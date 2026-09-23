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Нов кандидат отправи оферта за задграничните активи на "Лукойл"

Милиардерът Тод Боули се опитва да измести "Карлайл", която вече има споразумение за сделка

Днес, 09:00
Американският милиардер Тод Боули
Американският милиардер Тод Боули

Милиардерът и финансист Тод Боули е в основата на блокираната продажба на задграничните активи на санкционираната руска компания "Лукойл", сред които е и бургаската рафинерия - това става ясно от нова публикация на "Файненшъл таймс".

Сделката на стойност 20 млрд. долара между "Лукойл" и американската инвестиционна група „Карлайл“ (Carlyle) получи зелена светлина от финансовото министерство на САЩ (OFAC), но вече десет месеца се бави окончателното одобрение от Съвета за национална сигурност и Държавния департамент на САЩ.

Боули си е осигурил подкрепата на правителството на САЩ и на влиятелни фигури от Персийския залив, свързани със семейство Тръмп, за да отправи оферта за международните активи на „Лукойл“, пише "Файненшъл Таймс". Милиардерът, който миналата седмица продаде дела си във футболния клуб „Челси“, е работил по евентуалната сделка в продължение на месеци, като целта му е да измести американската компания за дялови инвестиции „Карлайл“, която през януари се споразумя да придобие въпросните активи.

В консорциума на Боули участват Американската корпорация за международно финансово развитие (US International Development Finance Corporation) и шейх Тахнун бин Зайед Ал Нахаян – брат на президента на Обединените арабски емирства. Сред участниците е и катарското милиардерско семейство Ал-Хаят, което е работило в тясно сътрудничество с Белия дом и членове на семейство Тръмп по проекти в сферата на недвижимите имоти и енергетиката=

Очаква се DFC – агенция към федералното правителство на САЩ, която инвестира в проекти в чужбина – също да придобие дялово участие в новата компания в размер на около 15%, посочват източниците на FT. Агенцията се  оглавява от Бен Блек – син на Леон Блек, съосновател на компанията за дялови инвестиции Apollo.

Групата на Боули все още не е финализирала сделка с „Лукойл“. Според запознати с въпроса предложението е в напреднала фаза, но мащабът на преговорите между страните остава неясен.

Чуждестранните активи на „Лукойл“, оценени на 20 милиарда долара към момента на отписването им през март, включват находища на нефт и газ от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и значителен портфейл от европейски рафинерии. Продажбата на тези активи предоставя рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния.

Предложението на Боули би поставило правителството на САЩ в необичайната ситуация едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, пише "Файнешъл Таймс". Според техен източник, други кандидати, проявили по-рано интерес към част или всички активи, вече са се оттеглили. Предложението повдига въпроса дали компанията "Карлайл" би била поставена в неизгодно положение, ако трябва да се конкурира с консорциум, включващ правителството на САЩ и инвеститори със връзки в администрацията, при вземане на решение от страна на Белия дом. 

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