90% от топломерите и водомерите вече са с дистанционен отчет

Засега законът задължава само водомерите за топла вода да бъдат подменени с уреди за дистанционно отчитане. Старите водомери за студена вода не е необходимо да бъдат подменяни.

Крайният срок за подмяната на всички стари топломери и водомери за топла вода с уреди с дистанционно отчитане наближава и вече 90% от абонатите на топлофикациите са изпълнили изискването.

Това отчете пред БНР Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества.

С промени в Закона за енергетиката държавата задължи преди години всички ползватели на централно топлоподаване да монтират до края на 2026 г. уреди с дистанционно отчитане на топлинната енергия. Целта бе повишаване на енергийната ефективност , осигуряване на по-голяма справедливост и прозрачност при сметките и улесняване на потребителите .

Все още обаче липсва наредба към закона, която да указва какво се прави, ако по някакви причини след 1 януари 2027 г. в определена сграда има абонати, чиито радиатори не са с дистанционни уреди, или водомерите за топла вода не са подменени. "Това е вероятно да се случи с необитаеми апартаменти, ако собствениците живеят в чужбина, или са наследствени необитаеми жилища. Но може да е и от безхаберие и трябва да има някакъв вид санкция за такива случаи", коментира Кремен Георгиев.

Засега най-вероятната санкция за абонатите, които не са подменили до края на 2026 г. старите си топломери и водомери с дистанционни, е отчитане на топлоподаването на максимален капацитет, без право на претенции за корекция на сметките. "Това все още се обсъжда и трябва да бъде регламентирано в наредбата", каза Георгиев.

ПРОБЛЕМИ И ЗА СЪСЕДИТЕ

Неподменените уреди ще създадат проблем не само за конкретния собственик на жилище с централно топлоподаване. Индиректно ще пострадат и неговите съседи, които въпреки че имат уреди с дистанционно отчитане, пак ще трябва да чакат изравнителни сметки и последваща корекция.

"Дори само един-два апартамента в една жилищна сграда да са без дистанционно отчитане, ние за тези радиатори не знаем нищо - потреблението им може да бъде от нула до максимално. Каквото и топлоподаване да се изчисли, то ще бъде с някаква уговорка", коментира Георгиев. Ако на такъв абонат се начисли примерно максимална мощност на радиаторите, той ще започне да се жали, ще докаже по някакъв начин, че не е използвал пълна мощност, а това означава, че всички останали негови съседи, които са изрядни и изпълнили всички предписания за дистанционно отчитан, пак да трябва да очакват някакви корекции в сметките си, защото подадената обща енергия трябва да се разпредели към тях", обясни Кремен Георгиев.

"Докато в сграда със 100% дистанционно отчитане на топлоподаването - всичко е ясно и няма да има възражения", уточни той.

ПО СРЕДАТА НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

Експертът посочва и друг проблем - неудачният избор на крайния срок за подмяната на уредите 1 януари 2027 г., който е по средата на отоплителния сезон. Защото нито една топлофикация не дели отоплителния сезон преди 1 януари и след 1 януари. "Най-добре е във всяка отделна сграда дейността по дистанционния отчет да започне с началото на отоплителния сезон. Всичко останало е компромиси", каза Георгиев.

Например, в дадена сграда дори всички абонати да спазят срока и да влязат от 1 януари 2027 г. със 100% подменени уреди с дистанционно отчитане, то преди това има два месеца и половина, през които в сградата са работели стари топломери и водомери. И така в крайна сметка пак ще трябва да има изравнителни сметки, защото имаме два периода с различен начин на отчитане.

Всички тези неизяснени положения трябва да намерят отговор в наредбата, която в момента се пише от Министерството на енергетиката. Според Георгиев едва ли ще има удължаване на срока за подмяна на уредите, предвид факта, че 90% от абонатите вече са го направили. Има и градове, като Пловдив, които вече са със 100% дистанционно отчитане.

ЦЕНИ

Експертът уточни, че според нашия закон на подмяна подлежат само апартаментните топломери, топломерите на радиаторите и водомерите за топла вода. Подмяна на водомерите за студена вода не се изисква. Общият водомер на сградата също не е необходимо да се сменя, защото не се използва за месечното отчитане.

В момента цената за монтиране на апартаментен топломер варира от 190 до 240 евро, а на топломер на радиатор е около 40 евро. Огромното мнозинство от абонатите на централно парно в България (над 70-80%) нямат апартаментен топломер , а ползват малките индивидуални уреди на всеки радиатор. Подмяната на стар водомер за топла вода с уред с дистанционно отчитане варира от 80 до 90 евро.