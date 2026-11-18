Депутатите гласуваха на първо четене законова забрана за плащанията в брой в строителството. Според нея всички плащания между строителни предприятия, изпълнители и подизпълнители по договори за строителни или монтажни дейности, трябва да стават чрез преводи или внасяне по платежна сметка. Единствено с преводи трябва да става и доставката на строителни материали, техника или оборудване, както и предоставянето на свързани с тях услуги, включително при частични плащания или авансови вноски.

Забраната се оказа в преходните и заключителните разпоредби на промени в Закона за хазарта, които иначе предвиждат още по-голямо ограничение на рекламата на хазартни игри и по-големи данъци и такси за хазартните оператори. Предложението е на Министерство на финансите, а целта е изсветляване на оборотите в строителния бранш.

В Закона за хазарта цъфна забрана на кеша в строителството Министерството на финансите произведе нов епизод от сериала "Да плачем ли, да се смеем ли". В пакета от промени в данъчни закони, които трябва да позакърпят бюджета догодина, "Сега" откри озадачаващ текст.

Част от опозицията се обяви срещу вкарването на промяна в Закона за ограниченията на плащанията в брой в съвсем различни законови промени, свързани с хазарта. Въпреки това всички партии в парламента подкрепиха на първо четене общия законопроект, като призоваха вносителя - Министерски съвет, да оттегли забраната на плащанията в брой в строителството.

"Каква е връзката между разплащанията в строителството и хазарта?", попита Калоян Иванов от "Демократична България". И отбеляза, че "Прогресивна България" прибягва до същите порочни практики на предишни управляващи - важни законови промени с големи последствия да се прокарват без обсъждания през преходни разпоредби на други закони.

"Този текст притеснява изключително много малките търговци и складови бази за строителни материали. Те рискуват да станат нарушители, защото няма как да знаят този, който купува две торби цимент, дали е строител или не", посочи Десислава Танева от ГЕРБ. "ГЕРБ няма да подкрепи този текст при второ четене", заяви Танева.

"Възраждане" също се обявиха срещу "подпъхнатата" забрана за плащания в брой между строителните фирми, включително и при закупуване на строителни материали. "По подобен начин Йордан Цонев въведе 0% ДДС за хляба с промени в Закона за хазарта", припомни Димо Дренчев. Според него е изключително неясно как точно ще се прилага тази разпоредба.

Пълна забрана на рекламата на хазарт, но не съвсем

Депутатите всъщност гласуваха на първо четене три законопроекта с промени в Закона за хазарта - на Министерски съвет, на "Продължаваме промяната" и на "Демократична България", които вероятно ще бъдат обединени в един законопроект.

"Продължаваме промяната" предлага пълна забрана на физическата реклама на хазарт - по билбордове и фасади на сгради, както и строги ограничения за пунктовете за залози, които в момента са пропуснати от забраните за отстояние до училища, университети, читалища, студентски общежития и др.

"Демократична България" и Министерски съвет предвиждат пълна забрана на рекламата на хазарт - дори в интернет и различни форми на продуктово позициониране. В законопроекта на МС обаче се предвиждат изключения - имената на хазартни фирми може да се рекламират по стадиони и други спортни съоръжения, както и по облекла на спортисти. Освен това законопроекта на Министерски съвет предвижда завишаване на данъците и таксите, които плащат хазартните оператори.

По време на обсъждането на законопроектите в бюджетна комисия предната седмица стана ясно, че забраната на онлайн рекламата е технически невъзможно.

"Сформирана е работна група, в която са включени и технически експерти, които да дадат решение за онлайн рекламата на хазарта", заяви шефът на бюджетната комисия Константин Проданов. "Проблемът произтича от това, че сайтовете не сключват договори за реклама с хазартни оператори, а с дигитални платформи за маркетинг, които не са базирани в България. Сайтовете отдават само рекламно пано под наем и, разбира се, може да ограничат типа реклама, която да се появява на него, но има начини това ограничение да се заобикаля", обясни Проданов. Проблем били и сайтовете двойници с нелегален хазарт и лесната им миграция.

Работната група ще предложи решения, като се очакват известни промени в приетите вече на първо четене промени в Закона за хазарта. Засега единственото сигурно е, че ще бъдат забранени билбордовете по улиците и шосетата с реклама на хазартни игри.