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Цените на горивата в България са твърде високи

В момента всички институции в страната обслужват интересите на "Лукойл", смята Мартин Владимиров от ЦИД

Днес, 12:23
"Лукойл Нефтохим Бургас" е изключена от кръга фирми, които ще бъдат обложени с данък "Свръхпечалба"
"Лукойл Нефтохим Бургас" е изключена от кръга фирми, които ще бъдат обложени с данък "Свръхпечалба"

Не е нормално в България да се поддържат толкова високи цени на горивата. "Лукойл Нефтохим" доставя може би 3/4 от горивата на българския пазар и може да налага ценова политика, която да е по-изгодна за българските граждани. В момента рафинерията се възползва от тежката пазарна конюнктура на световните пазари. Тя е руска в крайна сметка, а получава преференциално третиране. Всеки път, когато има възможност да се намали цената на горивата у нас, се случва нещо - дали регулаторно, дали от гледна точка политика на самото дружество, което да поддържа цената висока. Това е много лесно да се промени, особено в тази ситуация, когато компанията е под санкции. Не мога да разбера защо никой не прави нищо по въпроса".

Това заяви пред БНР Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията.

Според него не е нормално и компанията да е изключена от кръга фирми, които ще бъдат обложени с 33% данък "Свръхпечалба". Дори смята, че процентът данък при нея може да е по-голям.

"Ние смятаме, че през тази година "Лукойл" може да достигне печалба от около два милиарда евро. Говорим за икономическа печалба. Поне да намерим механизъм да се облага тази свръхпечалба, така че средствата да влизат в бюджета и да се преразпределят към уязвимите групи под формата на директни субсидии. В момента всички институции в страната обслужват интересите на "Лукойл", добавя Владимиров.

Ситуацията с горивата в световен мащаб остава неустойчива, защото президентът Тръмп не е взел решение дали да поднови военните удари срещу Иран, коментира още той. 

"Засега изглежда, че те се отлагат заради политическата обстановка в САЩ и победата на демократите на междинните избори. Затова и пазарът все още налага една много висока премия върху цената на суровия нефт. Доставките на суров нефт по света са нормализирани. Те изпреварват търсенето. Ако нямаше риск от нови военни действия, цената щеше да се срине до нивата преди началото на ударите", смята още Владимиров.

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