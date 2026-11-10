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От догодина ще има по две данъчни оценки за един и същ имот

Бюджетната комисия гласува на първо четене поетапно увеличение в следващите три години

Днес, 05:47
При определянето на такса смет данъчната оценка няма да се увеличава
При определянето на такса смет данъчната оценка няма да се увеличава

От догодина един и същ недвижим имот ще има две данъчни оценки - една за определяне на данък сгради, и втора - за такса смет.

Това на практика ще се случи с промените в Закона за местните данъци и такси, които във вторник бяха гласувани на първо четене от бюджетната комисия в парламента. Те предвиждат поетапно повишение на данъчните оценки в следващите три години -  с 30% от 2027 г., и с по 35% през 2028 и 2029 г. Така до края на тригодишния период данъчните оценки трябва да се удвоят. Промяната ще обхване не само жилищата, но и земеделските земи.

Вдигането на данъчните оценки с 30% догодина ще доведe също до 30% по-висок данък върху недвижимите имоти, ако общинските съвети запазят непроменен размера на данъчната ставка. Законът предвижда тя да варира в рамките на 0.1 промила до 4 промила. Масово депутатите изразиха съмнение, че общинските съвети ще свалят ставката, за да осигурят по-слабо повишение на данък сгради, каквито очаквания изказаха от управляващата партия "Прогресивна България". Още повече, че кметовете отдавна очакват да им се развържат ръцете за по-големи приходи от този данък. На бюджетна комисия от Сдружението на общините изразиха силно задоволство, че най-после се предприемат законови промени, които съществено да повишат данъчните оценки на имотите, останали замразени вече 20 години въпреки бума на имотния пазар.

Данъчната оценка ще доведе и до вдигане на данъците при покупка, дарение и наследяване на недвижим имот. 

Според разчетите на Министерството на финансите догодина от тази промяна в общинските бюджети ще влязат 73.4 млн. евро повече, а през следващите две години приходите ще скочат съществено - със 172 млн. евро през 2028 г. и с 270,8 млн. евро през 2029 г.

При определянето на такса смет обаче данъчната оценка няма да се увеличава.

"В закона се предвижда преходен период, през който осъвременената данъчна оценка ще бъде умножена със съответен коефициент, така че да се върне на нивото от 2026 г. при изчисляване на таксата за битови отпадъци. Така ще се неутрализира ефекта от увеличението на данъчната оценка", обясни заместник-финансовият министър Людмила Петкова. 

"Въвеждате две различни данъчни оценки за един и същ недвижим имот. Това е законово противоречие и ще доведе до спорове в съда и до напрежение в обществото и в търговията с недвижими имоти", отбеляза бившият министър на финансите, сега депутат от ГЕРБ, Теменужка Петкова. От МФ обаче не се съгласиха с тълкуването, че ще има две различни данъчни оценки.

Депутати от опозицията призоваха да се направят диференцирани данъчни оценки според регионите, тъй като има огромни различия в пазарните цени на имотите в страната. От МФ и от управляващата партия "Прогресивна България" обясниха, че това е невъзможно. "Ние актуализираме само базисната данъчна оценка, оттам нататък тя се коригира с различни коефициенти, които отразяват спецификите на имота", обясни Людмила Петкова.

За поредна година от Сдружението на общините настояват черно на бяло в Закона за местните данъци и такси да бъде разписано, че общините може да ползват данъчната оценка за база при определяне на такса смет. От няколко години има забрана за това, като общините са задължени да въведат принципа "замърсителят плаща" и да таксуват домакинствата според количеството изхвърлени битови отпадъци. Всяка година обаче в закона са гласува по изключение ползването на данъчната оценка за определяне на такси смет, в резултата на което масово общините в страната прилагат все още този модел.

"Този въпрос не е решен в закона. Не виждаме да се удължава преходният режим за ползване на данъчните оценки за определяне на такса битови отпадъци. Искаме изричен текст, който да ни позволява това, за да имаме правна сигурност", призова Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националната сдружение на общините.

По този повод зам.-финансовият министър Людмила Петкова й припомни, че спорът се води от 2013 г., когато Еврокомисията заведе процедура за нарушение спрямо България в Съда на ЕС. Още оттогава българската държава е поела ангажимент да въведе принципа "замърсителят плаща". До този момент обаче много малка част от общините в България са въвели реално измерване на битовите отпадъци на домакинствата и нов модел за определяне на такса смет. 

Все пак от „Прогресивна България“ поеха ангажимент да прецизират текстовете между първото и второто четене на законопроекта.

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