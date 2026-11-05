Румен Радев избра да представи проектобюджета за 2027 г. в УНСС

Дългоочакваният бюджет за 2027 г., в който управляващата партия "Прогресивна България" обеща да заложи идеите си за реформи и по-голяма финансова дисциплина, ще бъде представен утре, 6 ноември, по доста необичаен начин.

Представянето на проектобюджета ще бъде в УНСС пред доста по-голяма аудитория, отколкото обичайното свикване на пресконференция в Министерство на финансите или Министерски съвет.

Лично премиерът Румен Радев ще запознае обществото с визията и политиките, заложени във финансовия план на държавата за следващата година, става ясно от поканата, разпространена от пресцентъра на Министерство на финансите.

Предвижда се и всеки един от министрите в кабинета да защити публично основните акценти в сферата, за която отговаря.

Официалното представяне на проекта на Бюджет 2027 ще се състои от 13 часа в Аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство.

Необичайният подход веднага предизвика реакции на политици от опозицията.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи днес критика първо, заради забавянето на Бюджет 2027, и после заради решението той да бъде представен в УНСС, вместо първо в Народното събрание. „След УНСС – на Бузлуджа. И без това парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента", коментира Борисов.

От "Възраждане" също се обидиха, че парламентът е подминат от управляващите.

Председателят на ПГ на „Продължаваме Промяната“ Николай Денков коментира: "Управляващите видяха, че Асен Василев не може да им е виновен, решиха, че хората с тоги, могат да свършат тази работа, когато обясняват как хората ще обеднеят следващата година".

Журналистите, които следят финансовите теми, пък коментират, че явно правителството желае да избегне неудобни въпроси, затова търси друга аудитория за представяне на проектобюджета.

Залите в Министерството на финансите, където обикновено се представя бюджетът, са малки, както и тези в сградата на Министерския съвет", са обяснили от МФ пред "Дневник". По този повод читател се пошегува: "Да бяха наели зала 1 на НДК.